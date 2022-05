Debe legalizarse la eutanasia en México, opina 72% de los ciudadanos

COP/UVM

Ciudad de México

La encuesta Hacia una muerte digna. ¿Mexicanos a favor o en contra de la eutanasia?* del Centro de Opinión Pública de la Universidad del Valle de México, realizada para conocer la postura de los ciudadanos acerca de las decisiones médicas que se pueden tomar al final de la vida, revela un apoyo aparentemente mayoritario hacia el derecho de las personas muy enfermas a decidir sobre el final de su vida.

Así, 72% de los mexicanos piensa que la eutanasia debería legalizarse en el país, 14% considera que esto no debería ocurrir y 14% prefirió no tomar una posición al respecto. En cambio, sobre el suicidio médicamente asistido 52% piensa que debería contemplarse en la ley y para 32% esto no debería ocurrir. Respecto a la sedación terminal, procedimiento médico que ayuda a controlar el sufrimiento en pacientes en etapa terminal, 68% se muestra a favor de que exista una implementación con bases legales, mientras que 18% se opone.

86% está de acuerdo con la frase ‘Las personas que tienen una enfermedad terminal deberían tener derecho a solicitar voluntaria y libremente la muerte’. Un porcentaje similar, 85%, está de acuerdo en que los enfermos terminales deben tener derecho a decidir cómo y cuándo morir.

Sin embargo, el respaldo disminuye cuando se plantean escenarios que implican una participación activa de otras personas distintas al paciente, en algún proceso vinculado a la terminación de la vida. 60% está de acuerdo en que una persona con una enfermedad terminal tiene derecho a tomar medicamentos que le causen la muerte con ayuda de otra persona. 59% está de acuerdo que la persona con una enfermedad terminal debe tener derecho de solicitar al médico medicamentos para morir y únicamente 40% apoya que, a un enfermo terminal se le administre medicamentos para mantenerlo dormido hasta que se produzca la muerte.

Voluntad anticipada

Únicamente 39% opina que personas con una enfermedad terminal en México tienen una muerte digna. A pesar que la Ley de Voluntad Anticipada se aprobó en 2008 en la Ciudad de México, siguiéndole otras entidades, 50% desconoce la regulación, 39% la conoce poco y 11% la conoce. La ley, que favorece la atención y los cuidados paliativos, así como la decisión de la persona de someterse o no a tratamientos o procedimientos para prolongar su vida , se considera que ayudaría a las personas a tener una muerte digna (76%) y; 9 de cada 10 considera que esta ley es necesaria.

¿Quién decide sobre la muerte?

Aunque alrededor de 90% considera que una persona con enfermedad terminal tiene derecho a decidir sobre su muerte, encontramos distintas manifestaciones que ponen en tela de juicio tal aprobación, esto puede verse al plantear un supuesto: En el caso de un enfermo terminal que ha tomado la decisión de cómo desea morir, 44% opina que es una decisión que debe tomar solo el enfermo y 56% cree que debe consultar con un médico. Ante ese mismo escenario, 63% considera que esa decisión depende únicamente del enfermo y 37% piensa que debe consultarlo con la familia.

Sin duda la familia y los médicos son actores que pueden jugar un papel en la decisión del enfermo terminal y el rumbo que esta tome. Al preguntar qué ocurriría si un enfermo terminal toma la decisión de terminar con su vida, pero esta decisión atenta contra las creencias de la familia, 71% piensa que la familia no respetará la voluntad del enfermo y 21% que sí será respetada.

Con respecto a los médicos, 93% está de acuerdo con que los médicos deben proporcionar a los enfermos terminales, información para evitar sufrimiento por tratamientos, 77% concuerda que los médicos deberían apoyar la implementación de la muerte asistida independientemente de sus creencias y valores. Finalmente, 60% estima que las creencias de los médicos acerca del final de la vida influyen en la información y tratamiento que proporcionarán a los enfermos terminales.

Metodología

Encuesta realizada entre el 14 y el 20 de agosto de 2020 a 800 personas integrantes de un panel online diseñado por el COP UVM. La conformación del panel se diseñó tomando en cuenta las características sociodemográficas de la población mexicana como edad, sexo, NSE, entidad y ocupación.

*Este proyecto forma parte de la investigación ‘La regulación de la muerte digna en enfermos terminales: la visión de la población general’ a cargo de la Dra. Norma Alicia Ordóñez Vázquez, docente de la Universidad del Valle de México.