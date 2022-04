Del coronavirus y algunos fantasmas

Francisco Félix Durán

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Segunda y última parte…

Una de ellas con cabello blanco y colocho, se sentó a esperar y la otra de cabellera rubia se acercó a mí. Me preguntó sobre su seguro, pero no tenía datos de ella en el sistema. Insistió y me dio su tarjeta del ISSSTE para que buscarA bien, pero no había nada. Entonces se sentó y le platicó a su acompañante que en realidad no sabía en dónde había sacado su seguro, enseguida se marcharon. Nunca olvidaré la extraña mueca que ambas tenían, sonreían al revés. Al regresar mi compañera, encontró la credencial de una de ellas en el sillón y se comunicó al número que ahí aparecía para que fueran a recogerla.

Al siguiente día, el lugar estaba lleno. Incluso los clientes decidieron hacer una fila para llevar un orden y en ella, había una mujer que lucía nerviosa y no dejaba de mover el pie, peinándose una y otra vez. Cuando por fin llegó al área de recepción, preguntó por la credencial olvidada y pidió hablar con la persona que atendió a la señora.

—¡Fui yo! —dije alzando la voz debido a la bulla del lugar.

—Mírala bien, estas seguro que era ella la que vino ayer. —Me preguntó la mujer con sus ojos sin parpados–. ¡Dime si estás seguro!

«Solo falta diga que está muerta», pensé. En la sala, todos quedaron expectantes a mi respuesta.

—Sí, es ella y vino acompañada.

—Pero no puede ser, mi madre falleció de influenza —dijo la mujer soltando el llanto—, dejó un seguro de vida, pero no sabemos en dónde.

Todos sentimos frio esa tarde. La hija de la señora supuestamente fallecida, solo me pidió volver a revisar si no tenía un seguro y se marchó agradeciendo por la credencial encontrada. En la aseguradora todos se enteraron del tema, incluso el director me llamó para revisar el video y enviárselo a Carlos Trejo, pero nada había sucedido. En la grabación que vimos varias veces, jamás entran las dos ancianitas y mi compañera nunca recoge nada del sillón. Pero la tarjeta del ISSSTE en donde aparecía la foto de la persona que atendí, sí se halló, se reportó y se entregó.

Al llegar a mi casa le conté a mis padres lo sucedido, según mi mamá fue un espíritu que buscaba ayuda y recurrió a mí, debido a mi nobleza. Esto último no lo podría afirmar, pero en la noche no podía dormir temiendo a que la señora se me apareciera. Hasta que concilié el sueño y ahí estaba ella con su sonrisa al revés, con un mensaje indescifrable en su mirada. Cuando el miedo cuelga de las pestañas es imposible abrir los ojos a la realidad.