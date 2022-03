Denni Den afirma: “Lo tengo todo”

Luis R. Gordillo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Cantante, actriz, bailarina, modelo y conductora de TV, Denni Den brilla por sí misma y desde la Ciudad de México, se enlazó vía Skype para informar sobre el lanzamiento de su cuarto sencillo: Lo tengo todo, en el segmento de Arte y Show, del noticiero Chiapas a Diario.

Más de millón y medio de visitas en su canal de YouTube -donde tiene cerca de 100 mil suscriptores, además de otros 100 mil en Instagram- dan cuenta de la amplia aceptación que Denni Den ha logrado entre su público.

Comentó que inició desde muy pequeña en el medio artístico. Estudió en la escuela de Actuación de Patricia Reyes Spíndola y rápidamente participó en telenovelas (Amo despertar contigo) y programas unitarios (Como dice el dicho y Esta canción me suena); además, en series de Argos para Telemundo (Amar a muerte, Falsa identidad) y comedias musicales.

En 2019 entra de lleno en lo que le apasiona: la música, destacando en el Pop Urbano -con el cual se siente realmente identificada- pues siendo bailarina profesional, se ocupa también de armar sus propias coreografías.

Ha lanzado tres sencillos previos: Sin mí, Goza y Bata Bata, temas que le han permitido alcanzar la popularidad que se ve reflejada en sus redes sociales y que se pueden encontrar en todas las plataformas.

Ahora está en plena promoción de su tema Lo tengo todo, donde da el mensaje de que no necesitamos de nadie en particular para salir adelante si nos tenemos a nosotros mismos, en referencia a las relaciones que terminan: “Es que olvidándote, tomo el poder… ya nadie me lastima. Es que olvidándote, respiro otra vez…”, dice parte de la letra.

Entra a https://fb.watch/1TSt3wN7FF/ donde puedes ver la entrevista completa y busca el tema Lo tengo todo, en todas las plataformas digitales.

