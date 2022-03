Destapan nuevos detalles sobre la muerte de Valentín Elizalde.

TVNotas

Fue un 25 de noviembre del año 2006, cuando el cantante Valentín Elizalde tuvo su último aliento tras una exitosa presentación en Reynosa, Tamaulipas.

Recordemos que fue alrededor a las 2:30 am cuando a menos de 3 cuadras del Palenque donde cantó, fue alcanzado por vehículos con hombres armados que lo acribillaron.

De acuerdo con los peritos, se levantaron más de 70 casquillos de arma de grueso calibre, pero el cuerpo tenía al menos 8 impactos de bala, según se conoció oficialmente.

Años más tarde, su primo Tano Elizalde, con quien viajaba ese día y quien resultó el único sobreviviente de tal ataque, habría sido acusado de haber armado el atentado e incluso hace unos meses, se reveló que sostiene una relación con la viuda de Valentín, dejando a su esposa Marisol para vivir su amor al lado de quien fuera mujer de su primo.

A 14 años de lo ocurrido, precisamente la exesposa de Tano, dio nuevos detalles en una entrevista para ‘Ventaneando’, sobre la investigación del atentado en el que perdió la vida ‘El Gallo de Oro’ y contó que el cantante tendría una presentación en una fiesta privada cuando salió del Palenque y se dirigía a ella, ‘’ya lo estaban apurando (las personas que lo guiaban hacia allá) porque se hacía tarde y ellos eran los que lo iban a guiar, ellos insisten a que se suba a su camioneta, y él les dice que no, que si quieren que los acompañe se va a ir pero en su camioneta y le dicen ellos que está bien, que ellos lo van a guiar, entonces Vale se sube a su camioneta y pregunta por Tano, empieza a avanzar (la camioneta) de enfrente y avanzan como 100 metros, a los 100 mts. se paran y ellos también y es cuando empiezan a tirar’’. La versión de Marisol Castro cobraría sentido con lo asentado en los documentos de la muerte del cantante pues se indica que la camioneta estaba en ‘Parking’, es decir, ‘detenida’.

Además, Francisco Elizalde, confesó en el mismo programa lo que halló al revisar el informe pericial de su hermano Valentín, ‘’hay cosas que no sabíamos porque no habíamos checado los papeles por no querer recordar ese momento, nos dolía tanto que tal vez ese fue nuestro error, dejarlo de lado cuando recién pasaron las cosas, además de que no quisimos meter cosas legales por una represalia, ya teníamos miedo de que nos hicieran algo a mis hermanos o a mi madre, pero sale Marisol a decir todo lo que dijo y empezamos a dudar de lo que este chavo (Tano) hacía’’.

Y es que entre los detalles que llamaron su atención, se encuentra que dentro de la camioneta en la que todo sucedió, se encontraroncasquillos percutidos, por lo que no se explica quién pudo haber disparado desde el interior, ‘’se tiraron 6 tiros dentro de la camioneta, y Vale y Mario (su representante quien también murió en el lugar) tenían el tiro de gracia en la frente, eso es algo raro porque cuando te ponen la pistola en la frente, quiere decir que miraste a quien te hizo eso’’.

Según los documentos que Francisco otorgó a ‘Ventaneando’, efectivamente se puede leer que el cuerpo de Valentín presentó ‘’una herida al parecer por proyectil de arma de fuego, de aproximadamente 1.5 centímetros de diámetro a nivel de región parietal en línea media con una trayectoria de adelante hacia atrás y de arriba hacia abajo, causando fractura multifragmentaria de cráneo y lesiones cerebrales’’.