Diana Irene Velázquez

Jorge Éver González Domínguez/Chiapa de Corzo, Chiapas jevergonzalez@hotmail.com

Es primavera y él no vuelve, las aves enyugan y engendran su nido, el sol calcina mis ideas y la luna percibe mis suspiros. Primavera. Ant. Dibujamos las estrellas, 2017.

Así se asoma al terreno de las letras una poeta con sonrisa de lucero y miradas silenciosas.

?Originaria de Tuxtla Gutiérrez, nació un 17 de septiembre a las 14: 30 hrs., en el barrio de los Milagros o las Canoítas. Su padre Sergio Velázquez Méndez y su madre Olga Santos Galdámez, sentían la alegría de traer al mundo la primera de tres hijas, que fueron su tesoro.

?Tuvo la dicha de contemplar el barrio ‘El Magueyito’, de donde era su madre y sentir la frescura de El Sabinal, cuando jugaba. Siente correr por sus venas el recuerdo de sus parientes del valle de Cintalapa.

?Estudiante de Derecho en la ciudad de San Cristóbal, encontró el amor en la juventud y llegó de pronto el arrullo de sus hijos.

?Una mujer creyente en Dios, sensible, empática y amorosa; encontró la poesía en las experiencias de la vida, que a veces le ha dejado cicatrices. A los doce años, cuando estudiaba en la Secundaria del Estado, comenzó escribiendo acrósticos y pequeños poemas dedicados a sus padres y algún jovencito que se enredaba en sus pupilas. Ya en la “Prepa 2”, le escribe un poema a su profesor de Biología, que aún conserva; toda su producción poética de juventud la guardó en una caja de chocolates en forma de corazón.

?Nos dice la poeta en entrevista: “Me gusta escribir porque siento que es el mejor recurso con que contamos los seres humanos para expresar nuestros sentimientos, para hacer sentir, vibrar y hacer vivir a otras personas, escribir nos hace experimentar un profundo gozo. Considero que no he escrito mi mejor poema todavía, pero todos los que he escrito me gustan”.

?Quiero estar contigo cuando llueva, secar con mi lengua cada espacio que hay en ti. Bajo la lluvia entrelazar nuestros cuerpos gozar tus besos… (Gotas de Agua. Antología ‘Al otro lado del sendero’. Ed. 2017).

?Diana Irene Velázquez Santos, es una buscadora de inspiración, se conmueve al vuelo azul de una mariposa como en la espera silenciosa de su nieto.

?Es miembro de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, de la Institución Cultural Internacional América Madre filial Tuxtla Gutiérrez, y del Movimiento Ciudadano por la Cultura; colaboradora en la promoción de la lectura en el programa ‘Compartiendo lectura en el mercado’ y conductora del programa digital “ Coctel cultural”, con la escritora Sara Martínez Rincón y Lorena Estaban López.

?Sus obras aparecen en libros como: Letras para Chiapas, Los niños de Siria, Al otro lado del Sendero, Mujeres ejemplares mil almas mil obras, Regalo de navidad, Chiapa es su nombre, Textiles del alma, Poesía encadenada, Dibujamos las estrellas, Ocuilapa barro y madera, Hemisferios, y en la revista Duvalier.

?La poeta deambula en el horizonte rojo de la poesía, escribe, tiembla, suspira y le da sentido a su vida.