Dicotomías en el Covid 19

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Saturado de fábulas, mitotes. Cayendo en la dicotomía. ¡Crees o rechazas todo! ¡No hay Covid- 19 o acabará con la humanidad! Dijeron durará un mes ¡cuando permanecerá como el resto de las enfermedades! ¡En el 2021 habrá un virus que provocará diarrea y se recordará con nostalgia, fue más cómodo llevar cubre bocas que un pañal desechable! Se dijo: los niños y jóvenes no se infectan. ¡Hay niños infectados y muertos por Covid-19! Mantenerse sano y equilibrado emplea energía y tiene un costo. Se informa que México se adelantó, invirtiendo millones de dólares para obtener la vacuna cuando esta sea disponible. La vacuna no abarcará más que a un 20% de la población = 25.6 millones de mexicanos. Recordando: ¡nunca se ha vacunado a nivel mundial a la totalidad de la población! Recuerda: existe un costo de la investigación, producción, cuidarse no vende, evita gastos. A escasos 16 días del día de muertos y 14 días de Halloween. Celebraciones anglosajona y mesoamericana: dos formas de reverenciar y festejar a la muerte, provenientes de dos continentes que permanecieron incomunicados por milenios. Es interesante coincidieran en fechas. Humanizar es tomar conciencia de finitud. Reminiscencia de que la especie tuvo un origen único y después se expandió a todos los espacios habitables. Celebraciones para festejar la finitud de la vida y el retorno de los componentes a la naturaleza, aderezado con el exquisito sentimiento de perdurar más allá del dejar de existir.

Preventivamente, ¡vive al máximo! Pregúntate: ¿Qué has hecho para mantenerte sano? ¿Asearte? Hacer el amor al no practicar la autodestrucción. Son actos de amor: conservarse, sembrar, evitar crear basura, reciclar.

“Epidemiólogos establecieron parámetros para calcular el número mínimo de personas que deben ser inmunes en una población para proteger al resto y alcanzar la famosa inmunidad de rebaño”. El lunes 12 de octubre en periódicos digitales, se atribuye al director de la OMS, Tedros Adhanom Gbereyesus (1). Únicamente del 2% al 3% de la población mundial posee anticuerpos para el SARS-CoV-2. No se asegura que tenerlos sea sinónimo de ser inmune. La reinfección o mejor dicho la entrada del virus al cuerpo sin ocasionar enfermedad, es sinónimo de inmunidad. El virus no debe haber mutado, así sucede con la influenza.

Entiendo el término ‘inmunidad de rebaño’, como la probabilidad que sin estar vacunados, no se infecten. ¡Esperando no entre en contacto con el patógeno y así no se infecten! ¿Qué sucede si se agrega un extranjero? Estará en la posibilidad de transmitir, infectarse, enfermarse y de nuevo propagar.

Referencia.

Omnia. Redacción 16 X 2020. Olvídate de la inmunidad de rebaño; no ayudará ante el COVID-19, advierte la OMS. “Nunca en la historia de la salud pública se ha utilizado la inmunidad colectiva como estrategia para responder a un brote, y mucho menos a una pandemia. Es científica y éticamente problemático”, agregó Tedros Adhanom Ghebreyesus.