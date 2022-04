Diego Boneta revela que pasa 4 horas al día para caracterizarse como Luis Miguel

Agencia México

Diego Boneta, que actualmente se encuentra filmando la segunda temporada de la serie de Luis Miguel, habló al respecto de su nuevo trabajo y del reto de aparecer caracterizado como un hombre mayor en un proceso que lleva más de cuatro horas al día prepararlo.

“Somos muy diferentes, en este caso, es un reto enorme salir como el personaje que es más grande. Es algo que nunca he hecho, son prostéticos que tardan más de cuatro horas en ponerse que hizo Bill Corso, que es un maquillista con el que trabajé en ‘Terminator’, y que ya es ganador de dos Oscar, de los mejores maquillistas del mundo y el haber contado con él para este prostético fue algo increíble y pues aquí el reto es estar saliendo de uno y de otro, de uno y de otro”.

Ante el cuestionamiento de si Luis Miguel ya lo ha visto realizando su personaje en esta nueva temporada y sobre el reto que representa superar el éxito de la primera, Boneta comentó:

“No he visto a Luis Miguel, yo he estado en el foro, todos estamos trabajando 16 horas al día. Para mí lo más importante, pues algo que tengo muy, muy presente, es el éxito de la primera temporada fue una locura. Fue algo que nadie se esperó, fue un fenómeno, pero no por eso nos podemos confiar con esta segunda temporada y es algo que tengo súper, súper consiente, pues ya hay más expectativa y si ya hay más responsabilidad ahora hay dos personajes ¿no? El mismo equipo que hizo la uno, lo cual creo que es algo muy importante, los mismos escritores, los mismos directores, los mismos productores, todos tenemos muy en mente lo importante que es ahora echarle todas las ganas del mundo para que esta segunda temporada sea algo muy especial”.

Por último, Boneta respondió a los rumores que hablan de un nuevo romance con Belinda, información que surgió después de que el actor acudiera a visitarla a los camerinos del musical ‘Hoy no puedo levantar’, donde se les vio muy cariñosos.

“Belinda es alguien que yo conocí desde los 12 años, es una muy amiga mía. Me encantó”, explicó al respecto.