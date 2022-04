María Elena Rovirosa

Nosotros, como Seres Humanos, tenemos la facultad de escoger la dimensión que mejor pueda parecernos en un momento. Teniendo en cuenta que todo deseo y toda actividad llevará longitud, profundidad y anchura. Toda posibilidad existe de hacer un cambio para traspasar una atmósfera dimensional o para disminuir la que actualmente nos rige.

La Dimensión Espiritual del hombre es esencial y es una Preponderancia conferida al Espíritu. Esto no significa una degradación del cuerpo físico o de la mentalidad. La raza humana tiene todo poder en la dimensión Espiritual para dominar la facticidad psicofísica; buscar su centro para que tenga sentido la constitución de su libertad. Como Seres racionales en la tierra, tenemos que asumir necesariamente todo aquello que está implicado en la naturaleza biopsíquica, incluso las disfunciones orgánicas, las imperfecciones de algunos órganos, los conflictos familiares, las luchas con la vanidad, etc. La enfermedad es una descomposición de niveles, es cuando nuestro organismo se siente alterado por lo que ve y por lo que escucha. La dimensión verdadera debe ser comprensiva y amable; congruente a tu estilo de vida, ajustándose a la realidad bajo todos sus aspectos. La enfermedad y la perfección de Espíritu son irreconciliables. Lo humano solo puede descubrir la luz en cada prójimo, haciendo a un lado las imperfecciones. No tienes que amarlo, pero sí respetarlo y llenarlo imaginariamente de un aro de esplendor. Tenemos que reconocernos con el otro en la transparencia Espiritual, aun cuando tengas el recuerdo de un daño que provocó el aislamiento y la falta de comunicación. Todos tenemos la necesidad de curación y todos podemos ayudar a otros.

La dimensión Espiritual nos proporciona una identidad en el espacio-tiempo. El tiempo es lineal, viene del pasado hacia el futuro. Es decir, todas las experiencias cerradas en una negociación de paz, han hecho de nosotros un Espíritu fortalecido. Solo la mente puede errar, el cuerpo solo puede actuar equivocadamente cuando está respondiendo a un pensamiento falso. El cuerpo no puede crear una dimensión Espiritual, solo la mente; porque el Espíritu ya fue creado eternamente y el cuerpo es un recurso de aprendizaje al servicio de nuestros pensamientos. Reconocer el amor en nosotros, nos lleva para tener un cuidado en nuestra salud y sustituye la idea del miedo, de la culpa y del castigo. Yo Soy