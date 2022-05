Diplomacia y coronavirus

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El príncipe Carlos de Inglaterra, demuestra cómo debe saludarse.

Tom Hanks se recupera.

Hipotéticamente se declaró muerto prematuramente al empresario Mexicano Kuri.

Se multiplican viralmente las imágenes chuscas (memes) degradantes de la condición humana.

¿Es posible y humano cerrar fronteras, aislándose o imitar a Bergoglio -de lejitos- y a AMLO -de cerquita- en su trato a los seres humanos?

Trump evade decretar estado de cuarentena, lo matiza como emergencia, en el país de la comunicación no se transmiten protestas o te sucederá lo de Jack London, en México se cae en el extremo.

Perú decreta un velado estado de sito, declarando cese temporal de los derechos humanos.

El estado asociado de Puerto Rico, cierra escuelas y deja abiertos servicios, al igual que España.

En Yucatán y Guanajuato, se adelanta el cierre de escuelas; y se cierra Chichen Itzá y Dzibilchaltún para evitar afluencia de turistas extranjeros infectados.

No olvidemos: no somos estériles, sin bacterias no hay vida, sin actividad humana conjunta ni se sobrevive, ni persiste la civilización. Sentir a la muerte hace aprender que eres un agente de propagación.

No te endeudes: la economía, en particular la turística, se paraliza en Latinoamérica.

La Italia industrial, con clima frío, es rebasada en oferta de atención médica. La religión es rebasada: una bendición, no inmuniza.

Se reconocen las medidas higiénicas indispensables, cuando el Papa Francisco cierra la plaza de San Marcos y museos vaticanos para evitar propagación.

Se piensa en extremo el desplome del neoliberalismo -cuando no del capitalismo- al cual desde 1960 se pronosticó que durará hasta el año 2050.

¡No desaparecerá la humanidad! Los jóvenes continuarán reproduciendo el machismo, carencia de deseos de saber, de ser y auto conservación.

¡No hay que preocuparse! ¡Así ha sido siempre la humanidad!

Se suspenden congresos, reuniones sociales y deportivas. Las epidemias sirven para demostrar las antípodas o sea los extremos, abarcando desde el heroísmo de trabajadores de la salud, pésimamente remunerados, pasando por lo que se debe hacer, hasta los comportamientos hilarantes.