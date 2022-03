Drake Bell en tierras chiapanecas

M de R

Drake Bell nació el 27 de Junio de 1986 en Orange County, California; es un actor, cantante, compositor, pianista y guitarrista estadounidense. Su madre es Robín Dodson, una jugadora no profesional de billar. Tiene un padrastro llamado Roy, y dos hermanos mayores, Robert 27 años y Travis 23 años. Estudió en la Orange County High School of the Arts en Santa Ana, California. Bell comenzó a actuar a los 5 años en un comercial de línea blanca, comenzó a tocar la guitarra a los trece años y a la edad de 16 años el piano, en 2005 sacó su primer disco “Telegraph” y posteriormente en 2006 sacó el segundo “It’s Only Time”. Fue nominado en el 2000 al Young Artist Award (Premio a los Artistas Jóvenes) por el ‘Mejor Desenvolvimiento’ en una Película para Televisión, por su rol como Cage Redding en The Jack Bull. A John Cusack le gustó la participación de Drake, tanto que él mismo lo eligió para la versión joven de su papel en el filme High Fidelity. Durante la filmación de Chasing

Conocido por su participación en el programa de televisión Drake y Josh, desató furor entre sus fans tras anunciarse su participación en un festival musical que se realizará en esta capital el próximo 9 de mayo.

El anuncio indicó que Drake Bell era el primer confirmado para asistir al evento en nuestro estado, lo que desatado la locura entre sus fans.

El cantante de Santa Ana, California, en Estados Unidos, se ha destacado por ser muy querido entre sus fans mexicanos ya que, además de hablar en español en sus redes sociales, interactúa mucho con sus fans e incluso en alguna ocasión publicó que sus redes sociales estarían solo en el idioma español y no más en inglés, dado el apoyo de sus fans aztecas.

Drake Bell se ha distinguido por sus muestras de cariño a México, donde el apoyo para él ha sido enorme, a lo que él responde con innumerables muestras de cariño. En alguna ocasión, cantó la icónica canción “Cielito Lindo”, en español, con su guitarra durante la entrega de conocidos premios.