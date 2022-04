Dudas acerca de la pandemia Covid19

¿Cómo sabré si me confirió inmunidad el virus? En teoría, toda infección creará inmunidad; acorde a las características genéticas y clínicas del padecimiento, funcionará hasta que mute. Al cambiar como la gripa, será necesario nuevo reforzamiento inmunitario. En teoría, la reinfección estará atenuada en consecuencia de la memoria inmunológica; permitiendo defenderse, tiene antecedentes parra reaccionar. En la práctica, falta saber cómo será esta nueva enfermedad. Ignoramos la severidad del nuevo cuadro clínico.

¿Durante qué tiempo va a tomar los antiinflamatorios? Mientras persiste el cuadro clínico, de dos a tres semanas para evitar se produzca inflamación excesiva destructiva tisular. Los pacientes que tomaron medicamentos que impiden la unión del virus a la membrana, no crearán memoria inmunológica.

Los que cursaron con cuadro clínico, la probabilidad de desarrollar memoria inmunológica es de un 80%. Si el virus muta, ya es una infección diferente. Así aconteció a la señora con nuevo cuadro clínico después de 2 meses.

¿Es cierto que solo se agrava la gente llenita o diabética? No necesariamente. La dificultad respiratoria acontece por el daño vascular y la destrucción del epitelio pulmonar, que no logra reponerse y el cuerpo ha agotado reservas.

Si es óptimo colocarlos boca abajo para favorecer ventilación y el drenaje de secreciones broncopulmonares. ¡Ten cuidado con la nebulización! Al nebulizarlos en el hogar, los virus se expanden en el ambiente. Debe evitarse estar en la cercanía.

¿En cuánto tiempo se recupera el olfato? El tiempo es variable, existe la remota posibilidad de no volver a oler. No es motivo para deprimirse: conservas la vida, la nueva realidad exige nuevas normas.

¡Mueren por flojera! Alimentarte bien, no es caro. Tres litros del refresco de cola más difundido en el mundo cuesta arriba de $30. A ese precio puedes adquirir tres kilos de limón o de sandía. ¿Pero lleva azúcar? ¡Olvida consumirla, no es útil para la salud!

Quejosos, quejumbrosos, irresponsables, fiesteros, los que niegan la existencia de la enfermedad salieron a la calle, ahora ocupan los ventiladores y contagian a sus familiares mayores, llevándolos al borde de la tumba. Luego culpan al médico de haber matado a sus familiares, fueron utilizados por su credulidad por quienes culpan al gobierno, los empresarios, quienes no pagan impuestos.

¡México está enfermo por falta de cuidado de cada habitante! La vida y las decisiones son personales. La economía de México no mejora comprando deuda para los que no pagan impuestos. Ellos te cobran el IVA ¡y no lo pagan a hacienda!