Eduardo Yáñez responde a polémica por su sobrepeso

Agencia México

Eduardo Yáñez fue duramente criticando por su visible aumento de peso luego de aparecer en el programa Hoy para promocionar el estreno de la teleserie “Sin miedo a la verdad”.

Por tal motivo, el actor aprovechó su encuentro con la prensa que se encontraba en el aeropuerto de la ciudad de México para responder a sus detractores.

“Es muy difícil porque en Estados Unidos alguien engorda y le aplauden, y aquí alguien engorda para un personaje y nos critican de gordos”, dijo Eduardo en primera instancia.

No obstante, el actor aclaró: “no fue para el personaje, pero estaba pasando un momento muy difícil, de dolor en la espalda sobre todo, y me automediqué y no sabía que eso contenía cortisona, me hinché un poco, pero ya me di cuenta y ya lo dejé”.

Por último, Yáñez aclaró que su padecimiento no es nada grave, y el verdadero problema fue tomar medicamento sin la supervisión de un médico.

“A veces no hay tiempo de ver a alguien que realmente te medique correctamente, y a nosotros al calor del trabajo pues tratamos de resolver para salir adelante… es un problema de años, ¿cómo se dice?… la vejez viruela”, remató.