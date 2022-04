Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La vacuna londinense: un voluntario cursó con inflamación de la mielina, enlenteciendo la transmisión nerviosa, recordando las secuelas de la poliomielitis. Las empresas farmacéuticas fabricantes de vacunas, como toda empresa velan por la economía.

Los efectos vacunales no solo son biológicos sino económicos, se debe tomar en cuenta.

¡El equilibrio social es parte de la salud! El neoliberalismo desmanteló la producción de vacunas mexicanas. ¡Sale más barato comprarlas, pero a la larga es carísimo! El mercado, cuando te tiene cautivo, eleva el precio y debes pagarlo.

México ya no produce vacunas (sexenios: Zedillo 1999, Fox 2001, importación de vacunas). Tampoco maíz y frijol suficiente (sexenio de Salinas de Gortari). Con Calderón se importaron vacunas caras como la del IVPH, en detrimento de las habituales.

En la consulta popular realizada para enjuiciar a los ex presidentes, no se espera alcanzar la idealidad de consecuencias jurídicas ni económicas. Los ex presidentes del siglo XXI, en especial Peña Nieto, modificaron las leyes para protegerse. Ni protestan, guardan silencio. Excepto Calderón Hinojosa. En México no le harán nada, a menos que como en 1847, lo ordenen los Estados Unidos de Norteamérica.

Que se enjuicien sería un parte aguas de la democracia participativa, para realizar medicina preventiva y social; y que los presupuestos en todos los rubros se empleen para lo que fueron asignados.

¿En dónde está invertido el dinero asignado a Chiapas del huracán Stan, en la época de Pablo Salazar? Akiko Iwasaki refiere la afectación directa del sistema nervioso, hallando proteínas virales en las neuronas de material de autopsias por el Coronavirus. Antes se atribuía a la respuesta inflamatoria exacerbada, “Tormenta de Citoquinas”. Sin estar aún aceptado en la literatura médica, varios pacientes en Chiapas, México, han cursado con esta sintomatología y trastornos neurológicos, destacando el caso de eminente Neumólogo. ¡No te confíes! ¡Todos estamos expuestos! ¡A causa de algo se fallece! En algún momento de nuestra vida, el sistema inmunológico fallará, desarrollando las infecciones latentes. Por ejemplo, la primo infección tuberculosa encapsulada, limitada por la inflación granulomatosa en pulmón o brazo post vacunal, no causa enfermedad, permaneciendo el mycobacteriun latente-dormido.