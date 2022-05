Egocéntrico

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Es sentirse el centro de la biología universal. Cuando al gran arquitecto se le olvidó activar el antivirus 2020. ¡Cierto: si careces de conciencia y sentidos, te autodestruyes!

Si logras oír este mensaje (perdón, verlo), ¡estás vivo! Si no, logra olerlo. ¡Los mensajes no se huelen! ¡Checa si puedes oler! Otras cosas para ver: si sigues sano, empezar tratamiento oportuno para permanecer existiendo. ¡Felicidades!

Si algo me enferma, no lo hago, no lo como. Se plantea la disyuntiva: el consumidor atroz contra el colaboracionista. ¡Cuántos hogares carecen de comida, literalmente! Nacer con cubrebocas, es olvidarte del tratamiento social, mantener y respetar distancias.

¡Ahí voy, quítate! Cuando los directivos se vacunaron, utilizaron influencias y demostraron que el miedo es instintivo, pero a la vez se exponen a vacunas experimentales, sin importar cuando lo primero es sobrevivir. Se refiere el caso de una doctora neolonesa que ameritó terapia intensiva. Lo dejemos como una suposición, recordando que existen reacciones adversas en el 1% de los vacunados, contra cualquier agente causal. Eliminar el falso desapego, al ser colaboracionista.

Todo esto se desarrolla en el contexto mundial, donde, si hace 14 días estuviste en EUA y viajas a Filipinas, se te prohíbe la entrada, aunque su economía desde inicio de siglo XX dependa de los Estados Unidos de Norteamérica. Mientras, despliega su fuerza marítima armada cercana a Irán, al hacer un año de la muerte del líder armado iraní.

En Australia reconocen a los pueblos indígenas modificando su himno: en vez de decir ‘somos jóvenes y libres’, dice ‘somos uno y libres’, reconociendo que los pueblo autóctonos existen desde hace milenios y la nación dependiente del Comon Wealth. En Argentina se dona plasma de convalecientes, ricos en anticuerpos, con 28 días después de la infección. Aplicarla cuando desmejore el estado del paciente. Ameritando trabajo en equipo y solidaridad, extrayéndose 660 mililitros de plasma. En cambio, los caballos fabrican anticuerpos para bloquear la proteína recombinante, obteniéndose de estos, mayor cantidad de suero.