El aseo evita el contagio

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La ignorancia lleva a posibilidad de muerte.

El poder ejecutivo, la Secretaria de Salud y Hacienda, emitieron las medidas a aplicar, resaltando que no se solicitará préstamo ante la contingencia: hay reservas. Es la primera vez que acontece en México desde los años 70s. ¡No nos endeudaremos más! Vociferan quienes ven como medio de enriquecimiento las desgracias. En cada tiempo y momento, la gente se manifiesta cual es, con el poder aflora y si logra aún más poder, se sienten seres superiores, gracias a que hay otros ilusos que los soliviantan. ¡Bien que no se haga un préstamo! Recordemos que Guadalupe Victoria, 1er. presidente de los Estados Unidos Mexicanos, inició el endeudamiento nacional en 1824 para comprar uniformes y navíos. Y la mitad del crédito fue retenida por réditos. ¡Rompamos las cadenas del cautiverio hacia los dueños del capital! Se debe administrar la austeridad. El pago semanal o quincenal, no se dilapide en una mesa de cantina.

Las oraciones no evitan contagios, en vez de orar por los médicos, cuídate, ingiere líquidos a la temperatura corporal. ¡Evita que estén fríos! Limpia superficies con agua y jabón. Haz gárgaras con bicarbonato o sal de cocina y luego con jugo cítrico. Cámbiate de ropa al llegar a casa. Evita salir, si lo permite tu economía.

El foco rojo chiapaneco no es la estudiante que regresó de Italia, son los indocumentados que transitan libremente a través del río Suchiate como en su hogar, es el corredor abierto para la droga, la carencia de auto cuidado. ¿Logrará hacerse algo, para el futuro de la humanidad? Al igual lo es, la incapacidad de reactivos para poder monitorizar al 100% a toda la población que curse con un cuadro gripal, neumónico o asmatiforme y sus contactos. Al recuperarse, establecer una tarjeta de identificación que indique ha superado el contagio, y ya se es transmisor. ¿Será necesario un estado de sitio? ¿Persistirán las mentalidades rastreras, si superan el estado de ser vivo mamífero, con cerebro rudimentario apocalíptico?

Ante lo inevitable en un estado esquizoide, en vez de cuidarse, lloran y ríen. Imágenes elocuentes, desde cómo detenerse en el metro, hasta pensar que la proximidad familiar haga conocerse a las parejas pudiendo llegar la familia a desintegrarse. Se magnifican noticias falsas, no es castigo divino y es innecesario pedir préstamos al extranjero para justificar enriquecimiento. El reto es no enfermarse ni contagiar.

Medidas higiénicas de asepsia y antisepsia en los profesionales de salud:

1.- Lavarse las manos antes de comer o tocarse la cara. Cortar barba y cabello en varones. En mujeres, recoger el cabello.

2.- Si hay contacto con paciente infecto-contagioso (hoy Covid-19), lavado enérgico con jabón en el hospital.

3.- Al llegar a casa dejar ropa y calzado afuera, desinfectarlo. Bañarse en 3 tiempos:

A. Cabeza, cuello y brazos: “área expuesta”.

B. Tórax.

C. Cuerpo inferior con shampo + isodine espuma + agua oxigenada.

4.- Gárgaras con agua oxigenada o con bicarbonato y luego con jugo de limón, el Covid-19 tiene comportamiento como influenza y dos días se estaciona en amígdalas u orofaringe.

5.- Transmitir a la familia y auxiliar la prevención al entrar a la casa (zapatos en cloro y sanitizarse.

6.- Para el uso de medicamentos, no auto medicarse. La hidroxicloroquina puede provocar trastornos cardiacos. Los antibióticos son para la sobreinfección bacteriana.

Referencias

1.- Cortesía del Dr. Antonio Córdoba Domínguez.

2.- Se abundará en próximas entregas, acerca de la acción de cada desinfectante sobre las partículas virales y bacterias.