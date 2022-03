El azar en “La muerte abre los ojos”

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

‘La muerte abre los ojos’, del escritor Héctor Cortés Mandujano y el fotógrafo Raúl Ortega, es una novela que se fue haciendo azarosamente. “Es caprichoso el azar” como dice la canción de Serrat, menciona en entrevista Raúl Ortega, quien confiesa que le gusta el azar y la sorpresa, ya que se convive cotidianamente con él, más allá de que se acepte o no.

El azar, la casualidad presente y no lineal, fue el responsable que se construyera un proyecto interdisciplinario editado por Grupo Azul. Ortega, periodista y fotógrafo mexicano quien ha colaborado en 50 libros de fotografía y literatura, compartió 28 fotografías a Cortés Mandujano. Imágenes que pertenecen a su archivo fechado de 1995 a 2016, de las cuales sobresalen la mano de Elena Poniatowska y la presencia de Paula (hija de Raúl), Graciela Iturbide y Juana Bacallao.

Un gato, parado en un pasillo, es la fotografía que inaugura el primer capítulo en donde Héctor ingresa a los lectores de acuerdo al orden narrativo, que dio inicio con la primera fotografía enviada el 13 de septiembre del 2016 y él comenzó a leer la imagen y escribirla.

“Solo pude haber escrito la novela en ese momento. Yo no soy lo mismo, no pienso lo mismo, he ido cambiando, mi mirada ha cambiado. Este es una posibilidad narrativa. Hay muchas.”, comenta en entrevista, el escritor y dramaturgo, quien da a conocer en entrevista cómo surgió el título de la novela, que se relaciona con la fotografía de la portada en donde se muestra una escultura acostada que ve su propio rostro.

“Raúl me comentó: ‘Me gusta mucho la idea que desarrollas: un muerto que ve su cara’. Dentro de la lógica de la novela tiene que ver con los muertos, y es como si la muerte estuviera atenta viendo qué están haciendo los personajes, en especial los protagonistas. Como si la muerte fuera un animal que acecha”, refiere el autor de Piedras Polvo: la película.

“Esta novela nació de la amistad”, se menciona en la primera de 182 páginas del libro. Además se destaca que un día ambos conversaban sobre fotografía, “uno de los dos dijo que sería bueno hacer un trabajo especial juntos (aunque hay varios libros, varias publicaciones de uno y de otro en el que han colaborado), cuyo hilo narrativo fueran imágenes elegidas un tanto al azar […]”.

Otra característica de la novela es que las fotografías son a blanco y negro, el cual es el lenguaje natural de Ortega. Esto, comenta, por la escuela que tuvo y también por la forma en que se presentaba en el periódico La Jornada.

Una historia debe tener imagen y la imagen debe tener historia.

“Tiene historia, tiene nombre, tiene lugares, tiene espacio, porque está presentado de esta manera. La gente lo ve como lo que tiene adentro. Es decir, la lectura es a través de la experiencia y la sensibilidad. En una imagen hay muchas lecturas. Es una novela de amistad que se lleva con la amistad, con la vereda determinada”, concluye Ortega.