El camino del fuego, de Martínez Roca

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Producto de una extensa investigación, El camino del fuego (Martínez Roca), de Celia del Palacio, es un relato cargado de presagio, intenso y detallado, de la expedición cortesiana, que acabaría con toda una civilización para fundar otra y con ella un imperio, así lo da a conocer la editorial Planeta.

Por tanto, la editorial añade que Celia del Palacio tiene en Xtaaku, una sacerdotisa tutunakú, a una testigo extraordinaria del choque que significó la llegada de los españoles y su avance imparable hacia Tenochtitlan; entre visiones de espanto, acontecimientos mágicos y luchas de poder, va contando con fervorosa riqueza el drama que se construye.

“Bajo esta perspectiva única, lo exuberante del paisaje compite con las costumbres y la cosmovisión de los antiguos pobladores; la desmesura de las pasiones rivaliza con la ambición y la violencia. El asombro y la sangre van tiñendo la senda trazada por el destino”, destaca Planeta.

Por ello, menciona que más que una historia, en El camino del fuego “encontramos muchas otras: las de las mujeres que dieron origen al pueblo mestizo que hoy llamamos México, con sus contradicciones y sus claroscuros. ¿Por qué no dijiste lo que sabes? ¿Por qué no dijiste que después del futuro triunfal vendrá el futuro de la derrota? ¿Por qué no dijiste que nuestras ciudades se perderán en el olvido y nuestros dioses tendrán que ser reverenciados a escondidas?”.

DATOS DE LA AUTORA

Celia del Palacio es doctora en Historia por la UNAM; miembro del Sistema Nacional de Investigadores, de la Academia Mexicana de la Ciencia y del Pen Club Internacional. Como investigadora ha abordado temas como la violencia contra los periodistas, el periodismo en México durante los siglos XIX y XX, y las relaciones entre ficción e historia. Es autora de las novelas No me alcanzará la vida, sobre la guerra de Reforma; Hollywood era el cielo, que cuenta la vida de la actriz Lupe Vélez; Leona (reeditada por Planeta en 2018), sobre Leona Vicario; Las mujeres de la tormenta (reeditada por Planeta en 2019), donde narra la historia de Veracruz a través de seis vidas enlazadas por el valor; y del libro Adictas a la insurgencia (reeditado por Planeta en 2019) que reúne la vida de las mujeres que participaron en la Independencia de México. El camino del fuego (Planeta, 2020) es su más reciente novela.