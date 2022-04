Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

2,842 casos en Chiapas; Tuxtla: 1,238. Defunciones: 195. Nuevos casos: 95. Muertos hoy: 6, graves intubados: 55.

Paradojas existenciales. Ahora se declara ‘soy portador del virus del SIDA’. Ya no espanta: mueres a largo tiempo. Tampoco neoplasias malignas: se retarda la muerte. ¡El coronavirus mata! Se oculta estar infectado. ¡Se murió un conocido! ¡Ahora sí! ¡Sé que existe!

La avalancha informativa rebasa la corta atención prestada a la información imprescindible para mantenerse vivo. Ahora se abordan las informaciones de la OMS y farmacéuticas (1). El 8 y 9 se publicita: ¡hay vacunas! Hay estudios experimentales, controlados, de infección humana (CHI) con síndrome respiratorio agudo severo, SARS-CoV-2. El 10 de junio, las OMS desmiente: “No habrá vacuna para el coronavirus en 2020” (2). Lo que acontece, es que existen pruebas experimentales en las que un pequeño número de participantes es expuesto deliberadamente al patógeno, para estudiar la infección y recopilar datos preliminares de eficacia sobre vacunas o tratamientos experimentales. El conflicto es el marco ético integral y de vanguardia. Ghebreyesus, director de la OMS, declaró: “La población africana no será utilizada como sujetos de experimentación”.

Abordemos lo cotidiano. En la nueva normalidad, “No habrán velorios”. Sitio de mayor contagio. La manera de conocerse, será tratarse virtualmente, hasta que el roce de la piel al darse la mano se compruebe no sea mortal. Proteína hepática C reactiva, linfocitos normales, etc. Se suicidarán asistiendo a un cine, concierto, aunque sea en la plaza o parque local. ¡Al principio lo harán y morirán! Los sobrevivientes jóvenes estarán limitados, su reserva orgánica será la de un anciano. Si no se anticoagularon y tomaron tratamiento antiinflamatorio, habrá recaída, semejará neumonía. Fallecerás cuando fallen riñones, corazón y cerebro. La gran mayoría asintomática continuará haciendo lo mismo. Comprender la ética y solidaridad, es aparente. Espero hayan cuidado su salud, controlado presión arterial, diabetes, colesterol; realizado limpieza corporal. Hacerlo es superlativo: mantiene la vida, con sólo orar no se sobrevive.

