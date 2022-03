El curso más exitoso de Yale habla sobre la felicidad y es gratuito

Yahoo Finanzas

Que un centro de altos estudios como la Universidad de Yale abra sus puertas, al menos las virtuales, a todo tipo de interesados y que no le exija ningún pago a cambio, resulta una gran sorpresa.

De acuerdo con un reporte de Inc., la profesora de psicología Laurie Santos, responsable de abrir la inscripción para este curso digital de felicidad en Yale, no esperaba que una cuarta parte del alumnado aprovechara la oportunidad.

Ahora mismo se trata del curso más popular en Yale.

Un objetivo mayor mueve a los directivos de esta prestigiosa institución: transmitir las claves de una vida plena a través de un curso sobre gestión y búsqueda de la felicidad. Hasta el momento, más de 500.000 personas se han inscrito. ¡Medio millón de interesados!

Lo primero que se plantea es que muchas creencias comunes sobre la felicidad son simplemente erróneas. De ahí que estas clases,

ofrecidas a través de la plataforma digital Coursera, pretendan proporcionarnos una visión general de la investigación de la felicidad, para luego servirnos de guía a través de cambios prácticos que nos harán mejorar nuestra felicidad en el día a día.

Según Santos, no pocos estudiantes llegan con ideas erróneas sobre lo que los hará verdaderamente felices.

“La investigación muestra que muchas de estas intuiciones están totalmente equivocadas”, declaró hace unos días la profesora al Huffington Post. Su función es entrenar a los estudiantes para que den pequeños pasos hacia la felicidad, pero siempre empleando a la ciencia como base.

Y lo primero es seguir algunos consejos prácticos que ella asegura que aumentarán nuestra capacidad de ser felices.

Aquí están siete de ellos:

1. No dudes en entablar una conversación con un extraño

Se ha demostrado que conectarse con las personas que nos rodean mejora y enriquece nuestro estado de ánimo. Aunque esto no significa hacer click sobre el botón de “Me gusta” en Instagram.

Se trata de propiciar una verdadera conexión frente a frente, incluso si esta es breve. Aquí cualquier cosa vale: desde charlar con un extraño en la cola del supermercado, hasta sostener una interacción genuina con una cajera.

2. Entrégate a la meditación

¿Te cuesta concentrarte porque no puedes detener el diálogo contigo mismo dentro de tu cabeza? Santos recomienda la meditación, un método que te ayudará a calmar esos pensamientos y a mantenerte presente.

3. Si reduces tu cúmulo de decisiones, sentirás menos fatiga

Está demostrado que la mayoría de la gente considera que tener muchas opciones los hará más felices. Según Santos, la ciencia ha demostrado que resulta mentalmente agotador tener que elegir entre demasiadas opciones. De hecho, recomienda que frenemos voluntariamente nuestra toma de decisiones para así aliviar la carga de tener que elegir.

4. Haz una actividad por el puro placer de hacerlo

Establecer objetivos es admirable, recalca Inc., pero no lo es si realmente no queremos alcanzarlos. De hecho, el establecimiento de objetivos podría hacer que uno disfrute menos de una actividad. El consejo es que intentemos hacer algo o emprender un pasatiempo sin un objetivo final en mente. Ya esto de por sí es un lujo.

5. Llama por teléfono a un amigo

¿Tienes unos minutos libres? Llama a un amigo con el que no has hablado en mucho tiempo. No le envíes mensajes de texto. Llámalo. Santos dice que esta es una manera fácil, respaldada por la ciencia, de mejorar tu estado de ánimo. Te sentirás más conectado, incluso si estás lejos.

6. Toma nota de todo por lo que te sientes agradecido

Toma un cuaderno y conviértelo en un diario sobre la felicidad, en el que escribirás cada día tres cosas por las que estás agradecido. Varias investigaciones han demostrado que es probable que veas los efectos positivos en tan solo dos semanas.

7. Duerme lo suficiente

Consejo sabio de abuela. Dejar de dormir afecta tu salud mental y física. Santos nos propone que durmamos cada noche a la misma hora y que saquemos todo tipo de pantallas fuera de nuestra habitación.