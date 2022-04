El inagotable terror de “La dama de negro”

La puesta en escena “La dama de negro” regresa al Teatro Galerías desde hoy y hasta el 15 de marzo con dos funciones por día. Sus 26 años de trayectoria la han consolidado como una de las obras más longevas y queridas por el público mexicano generación tras generación y la audiencia tapatía no es la excepción.

En entrevista, Alejandro Tommasi, quien lleva 10 años en este proyecto, comparte que el éxito de la obra teatral se debe a que cuenta con una gran historia y un equipo de producción que la han consolidado como un referente del género de terror.

“Siempre ha sido un gran placer venir a Guadalajara desde hace 24 años, siempre ha sido una experiencia maravillosa ver cómo el público nos acepta y nos recibe con un gran cariño. Para nosotros es un placer poder venir a traer esta obra que ya es un gran clásico del teatro nacional”, dice Tommasi, quien reitera que a pesar de tantos años de trabajo, cada día la obra es diferente.

“Cada vez es distinta, siempre es motivante, cada función resulta diferente, en cada presentación suceden cosas distintas, momentos y energías. El público nos brinda momentos diferentes y siempre nos acoplamos, hay una sinergia y una comunicación donde nosotros como actores nos retroalimentamos con el público haciendo que la obra sea más emotiva, la gente manda, si ellos llegan dormidos, los despertamos, si llegan animados, pues los animamos más todavía”.

La primera presentación de “La dama de negro” fue en 1994 y a la fecha lleva siete mil 171 funciones. La trama presenta a un agente de bienes raíces en un pueblo londinense, quien se encuentra con una maldición difícil de explicar, años después decide prevenir a sus familiares (el público) de las terribles consecuencias de esta historia, para ello, decide contratar a un director de obras de teatro para que le ayude a “escenificar” su historia. Con Tommasi llega el actor Fabián Lozano, de quien destaca el actor, su pasión y entrega por este proyecto.

“(La obra) me parece un texto interesante, el cual yo puedo desarrollar, bueno, cada quien tiene sus formas específicas de trabajar, pero es una puesta en escena que durante 10 años me ha dado un entrenamiento constante como actor, me ha dado la posibilidad de experimentar en el escenario como intérprete y es un trabajo que no cansa, que no aburre, siempre te mantiene con unas ganas de seguir aprendiendo, para mí ha sido la obra más longeva de mi carrera”.

Agenda

“La dama de negro” en el Teatro Galerías. Hoy, viernes 13 de marzo, a las 19:00 y 21:30 horas. Sábado 14 de marzo a las 18:00 y 21:00 horas. Domingo 15 de marzo a las 17:00 y 19:30 horas. Boletos en 360 y 280 pesos. Dos por uno a estudiantes, maestros y personas de la tercera edad.

Su lado ranchero

Tommasi se encuentra desarrollándose en la música, tiene un disco de música ranchera llamado “El último”, disponible en todas las plataformas digitales, adelanta que grabará un álbum de colaboraciones con amigas cantantes y actrices como Sheyla, Lisset, Dulce y Alejandra Ávalos, entre otras.