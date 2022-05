El mejor Batman de la historia según Alan Moore

EL UNIVERSAL

El afamado escritor de cómics y novelas gráficas Alan Moore, responsable de obras como “Watchmen” o “V de Vendetta”, ha expresado abiertamente en varias ocasiones su descontento con el cine de superhéroes, tachandolo de infantil y comercial.

Y, sin embargo, como la mayoría de fans, él también tiene un Batman favorito en la gran pantalla.

En una reciente entrevista con Deadline, Moore explicó que, si bien no suele ver las películas de superhéroes, hay un actor en concreto que le ha logrado convencer con su interpretación del Caballero Oscuro.

“Oh, Dios, no. No veo ninguna película”, exclamó el autor cuando se le preguntó por el género superheróico.

“Todos esos personajes han sido robados de sus creadores originales, todos ellos”, continuó. “Tienen una larga fila de fantasmas detrás de ellos. En el caso de las películas de Marvel, es el fantasma de Jack Kirby. No tengo ningún interés en los superhéroes.

Moore continuó hablando de cómo se distanció de los personajes de las viñetas tras una de sus obras más afamadas, “Batman: La broma asesina” (The Killing Joke), y cómo su historia influyó en la última adaptación del Joker, protagonizada por Joaquín Phoenix.

“Me han dicho que la película de Joker no existiría sin La broma asesina, pero tres meses después de escribirla me distancié porque era demasiado violenta”, continuó relatando Moore. “Es Batman, por el amor de Dios, un tipo vestido de murciélago. Cada vez creo más que la mejor versión de Batman fue la de Adam West, ya que no se lo tomó en serio”, concluyó haciendo referencia a la icónica interpretación del actor en los años 60.