El mexicano no quiere aprender

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

“Ante la pandemia de Covid, tampoco le puedes exigir que estudie mucho ¡es pequeño! En el kínder solo le enseñaban con dibujos”.

Refiere que dejamos en manos de políticos la educación, ellos educan a sus hijos en escuelas particulares, mientras que en países como Finlandia toda educación es pública. Omiten mencionar que es una isla de pequeño tamaño y escasa población. El presente artículo surge motivado en un video en la red, en donde entrevistan a una madre en área rural, quien considera que hacer tareas ¡son muchas! Es complicarle la vida, gastan en internet.

Es interesante cuando hace público. “Los mexicanos son educados para obedecer y para eso se necesita no saber”.

Cuando una madre se queja que le dejaron mucha tarea sus hijos, demuestra la carencia de conocimientos, llegando al pináculo de la exhibición de la carencia de amor propio y desconocimiento.

Se lamenta: “Invierten en tiempo aire en el teléfono, son “pocos megas”. Evade que con las becas pueden comprar un plan de bajo costo. No tiene posibilidad de tener internet porque tiene muchos niños. La necesidad indica que no debes tener muchos hijos. Prefieren que la aplicación classroom porque es un negociazo.

Se omite expresar que los niños no hacen las tareas porque no quieren aprender, porque los padres no desean aprender, no están motivados para hacerlo. Se pasan viendo televisión, es el máximo logro de la cultura occidental, judeo cristiana. Dicen: “Los maestros y las empresas no entienden”. No explica que en sexenios anteriores, el gobierno les dio dinero por tener hijos; ahora para estudiar: están becados en las escuelas. Es terrible no emplear las becas en aprender.

Justificando que tienen muchos hijos, se ignora la imposibilidad de mantenerlos a todos, mucho menos otorgarles un buen nivel de vida. ¡Se llegó al límite! La mayoría de familias se quedan sin dinero para comer. Sobra para gastar en teléfonos celulares, reenviando anuncios idiotizantes o en alcohol, drogas, bebidas y comida con alto contenido calórico, carente de fibras y escasos aminoácidos.

¡Ofenden a la inteligencia! Lo rescatable del reportaje es reconocer que los poderosos quieren obreros, no competencia.

Así está diseñada la educación, como la conocemos desde su surgimiento en la edad media, para mantener como limítrofes de inteligencia, sólo útiles como consumistas y fuerza laboral desechable.

Cada ser humano se debe esforzar para saber, es un placer conocer.

Inspirado en el video “Los ricos quieren obreros, no competencia”, de Badabun, 3 de agosto, 2020. Youtube.