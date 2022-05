El miedo permea: se aceptan medidas extremas de limpieza

Los alumnos de la Escuela de Medicina Humana de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), publicaron en la red un desinfectante que se fabrica mezclando hipoclorito de sodio, agua oxigenada y alcohol. Refieren que sólo debe estar en contacto treinta segundos con la piel, hecho que hace investigar el peligro de mezclar las sustancias de limpieza y los desinfectantes.?El cloro y el alcohol por separado son inofensivos, pero al hacer la mezcla se produce la reacción de halogenación, altamente reactiva: en 5 segundos se libera calor. Imagine la capa de queratina de la piel, barrida, eliminada y sus manos le arderán. Si se deja más de treinta segundos se sufrirían quemaduras. El producto que quede en las superficies donde toques, permanecerá activo, ¿tendrás el cuidado de eliminarlo? ¿No inhalarás el ácido formado, que destruya el epitelio respiratorio y alveolar?

Cloro + Vinagre = Gas Cloro: quemaduras cutáneas y vías respiratorias.

Cloro + alcohol en gel = Halogenación: cloroformo.

Cloro + amoniaco = Quemaduras respiratorias.

Vinagre + Agua oxigenada = Ácido Peroaxiácetico.

Los sanos no morirán, los portadores, en un 80 % no se enfermarán. Es el periodo de recabar información, al ser la 7ª. mutación del coronavirus detectada en noviembre: COVID-19. Incrementó la capacidad de esparcirse o vector de contagio de 1,5 y 2,5 a tres veces superior a la influenza. Su propagación es geométrica: 1-2-4-8-16-32-64-128. Lo ideal sería que el 80 % de la humanidad se ponga en contacto para generar reconocimiento del virus e inmunidad. El otro 15% tendrá un brote catarral fluctuante entre leve, molesto y postrante. Preocupante son las dos muertes y los tres que llegarán a terapia intensiva y quedarán con secuelas. La humanización de la especie homo sapiens, se demostrará por el deseo de no contagiar. Si no, se demostrará el grado de auto destructividad ya conocido.

?Recordemos: se aprende por saturación. Si das positivo y tienes síntomas, además de aislarte No tomes ibuprofeno, toma paracetamol. No existe aún vacuna. Debes ser responsable: de 100 portadores, sólo 20 se afectarán. Cuiden a las personas mayores de 60 años.?Y los susceptibles son: fumadores, enfermos de vías respiratorios -resaltando el EPOC y asmáticos- obesos, portadores de VIH, Sida, enfermos metabólicos, neoplásicos u oncológicos. Los desnutridos no poseen reservas ni defensas.