El saboteador, apasionante episodio bélico

Karla Gómez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Andrew Gross, autor de El elegido, vuelve para documentar en El saboteador (Planeta), otro apasionante episodio bélico de la Segunda Guerra Mundial, esta vez en el agreste paisaje noruego.

En esta novela, Gross hilvana hechos y personajes reales en un relato que va de tensas secuencias de acción marítima al estilo de Dunkerque y abrumadoras marchas con todo en contra a la trama detectivesca y de espionaje, con la despiadada carrera científica a contrarreloj desatada entre nazis y Aliados, como motor de la historia.

“Un puñado de hombres de voluntad tan indómita como el territorio y el clima que deben superar, se embarcan en la misión más imprevisible de sus vidas, casi un ataque suicida, con tal de evitar la derrota definitiva: que los alemanes consigan el arma más poderosa de todas, la cual inclinará la balanza irreversiblemente. Sin embargo, lograr su objetivo puede ser apenas el comienzo”, destaca la Editorial Planeta.

No obstante, añade que dicho libro está repleto de decisiones difíciles en un entorno opresivo: “El saboteador transcurre a ritmo dramático. La operación Gunnerside y el equipo Urogallo, permanecerán en la memoria de los lectores por su férrea tenacidad de vencer frente a la peor tiranía”.

Sin embargo, resalta que, salvo por el hecho de que el destino del mundo estaba en manos de diez malditos noruegos, el asunto no era nada gracioso. “De hecho era lo más grave que Roosevelt había tenido que ponderar durante su presidencia, desde el ataque de Pearl Harbor que había llevado a su país a la guerra”, puntualiza.

DATOS DEL AUTOR

Andrew Gross es un escritor estadounidense conocido por sus novelas policiacas y thrillers. En 2016 comenzó a explorar un género distinto: la ficción histórica, con la publicación de El elegido (Planeta, 2019), novela celebrada por la crítica a la que siguieron los títulos Button Man (2018) y The Fifth Column (2019). Es autor de The Dark Tide (2008), Don’t Look Twice (2009), The Blue Zone (2009), Reckless (2010), Eyes Wide Open (2011), 15 Seconds (2012), No Way Back (2013) y Everything to Lose (2014). Asimismo, es coautor -junto con James Patterson, quien ostenta el récord Guinness como el autor con más números 1 en bestsellers del New York Times- de cinco éxitos editoriales, entre los que destacan Judge & Jury (2006) y Lifeguard (2011).