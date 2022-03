‘El ser humano necesita de la espiritualidad para sobrevivir’: Ignacio Solares

Agencias

Ignacio Solares llegó a los 75 años con un nuevo libro y una revelación. En El juramento (Alfaguara), el narrador echa mano de varios elementos autobiográficos para contar la historia de Luis, un joven cuya vocación por la Iglesia se pone en tela de juicio cuando descubre a Alma, el amor de su vida.

En entrevista, Solares advierte que una obra como esta sólo se pudo haber escrito desde la madurez, por el tipo de conflicto que representa. Convencido como André Malraux, de que el siglo XXI será espiritual o no será, el narrador adelanta que tal vez esta sea su última novela.

El juramento tiene claves personales y casi autobiográficas. Usted como el protagonista estudió con los jesuitas y vivió en Chihuahua.

Es verdad, incluso comparto otros rasgos con el protagonista. Sin embargo, la clave de la novela es el cuestionamiento sobre si Cristo es o no, Dios; por eso quería una narrativa directa como una flecha. Pude haberme extendido hablando de los compañeros jesuitas y del ambiente, pero no. Me interesaba mostrar la revelación de Luis en la Sierra Tarahumara, mientras observa un cielo súper estrellado. Su conflicto por otro lado, sí es absolutamente autobiográfico.