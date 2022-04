El verano sin amor

El País

El verano del coronavirus difícilmente puede ser el del amor. Discotecas cerradas, distancia de seguridad obligatoria, no vale ni la vieja excusa de acercarse a pedir un cigarro. A la una de la madrugada ya no se sirven copas, y todos para casa. No una ajena, por supuesto: cada uno a la suya. Corren tiempos difíciles para el flirteo, y justo en sus meses cumbre. El riesgo de contagio invita a descartar cualquier plan espontáneo. Pero el romance estival es precisamente eso: un maravilloso imprevisto. Aunque, por más que la covid-19 haya atenuado la pasión veraniega, no la ha apagado. Ya se sabe que el amor siempre encuentra algún atajo, incluso para engañar a una pandemia.

Los ejemplos sobran, en grupos de Whatsapp o confesiones entre amigos. Durante la cuarentena, hubo citas en los supermercados o algunos reservaron un peluquero a varios kilómetros, solo para visitar el barrio de su ligue. Muchos se volcaron en la Red, tanto que Tinder registró un aumento del 30% de sus conversaciones en España, y de un 25% en su duración. Ahora que la circulación es libre, pero el romance no, las excepciones continúan. Un test PCR conseguido a toda prisa alivió a una joven que, tras una tarde de pasión en un chiringuito, iba a ver a su familia a los pocos días. Hay quien se autoimpone una cuarentena entre un encuentro sexual y otro. Y quien, por otro lado, maldice el momento en que aceptó una relación abierta. Al fin y al cabo, hasta investigadores de la universidad de Harvard, en un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine, se rendían ante la evidencia: “La abstinencia es la opción de menor riesgo aunque, para muchos, no es factible”.

“Este verano parece diseñado por nuestro peor enemigo. Pero el amor sobrevive, siempre”, sentencia Javier Ojeda, que canta el fin del estío al frente de Danza Invisible. Eso sí, la cosa se ha puesto más complicada. El mismo informe de Harvard animaba a olvidarse de los besos, ducharse antes y después, y llevar puesta la mascarilla incluso durante el coito. Marc Ros, líder de Sidonie, que acaba de publicar el sencillo Verano del amor, condensa las diferencias en un recuerdo: lo observó hace un año y, sin embargo, suena a pasado remoto. Dice que ella era holandesa, más de un metro y ochenta, vestida de lino blanco y “pelirroja como un incendio”. La estatura de él no resultaba tan impresionante. Un metro y 65, tal vez menos. Catalán, moreno, destacaba por otra razón: “Su ropa deportiva llamativa”. Se los cruzó por la Costa Brava, no los conocía, pero le alegraron el día. “Eran lo más hermoso del lugar. Simplemente se entregaban sin prejuicios, en libertad y en presente”, agrega. “¿Seguirán juntos? En este 2020 es improbable que se forme este tipo de parejas de objet trouvé. Es complicado ligar con la boca tapada”, insiste.