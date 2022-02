Elsa D Solórzano, la escritora regia más chiapaneca

Jorge Éver González Domínguez/Chiapa de Corzo, Chiapas jevergonzalez@hotmail.com

Hace seis décadas Elsa D Solórzano nace en la Ciudad de Monterrey Nuevo León, hija de José Dávila y de Graciela Sánchez, desde muy niña, su padre -gran artista- le inculcó el arte, la buena lectura, el buen cine y sobre todo por leer, siente que la vena artística que envuelve su corazón llega de su padre.

Fue por eso que desde muy niña empezó a leer y siempre ha creído que crear literatura empieza con la lectura, recuerda que su primer libro fue Los cuentos de la Alhambra, de Washington Irving y así se acercó a la literatura de todas las corrientes. Siempre le ha dado por redactar historias, en sexto de primaria hubo un ejercicio que les dejó su maestra: ella escribió un texto sobre persistencia que gustó y fue ahí donde por primera vez, Elsa D Solórzano pisa las tierras de la literatura. Luego, en la secundaria escribe su primer cuento: “La niña ciega”. Tocaba el tema de la discapacidad, de un hecho real, fue así como la poeta y escritora surge en las letras estudiantiles. Desde la escuela escribía poesía, cuentos, novelas, tenía un diario de historias. Los cuadernos se durmieron por unos años, le llegó el amor, empezó a radicar en San Cristóbal de las Casas, llenó los momentos con sus hijos, su esposo, su hogar y cada vez que quería escribir, la felicidad se lo impedía.

Pasaron los años, luego de un gran dolor en su corazón en el año 2004, como parte de su duelo, empieza a escribir nuevamente.

“En la literatura actual me siento muy cobijada, muy en mi ambiente, muy contenta porque me siento parte de esa gente de la que he aprendido mucho, de la que comparte lo que sabe, quienes apoyan para publicar, el impulso que me dio Coneculta; he tenido la fortuna que en mi tierra natal como aquí, ha sido valorado mi trabajo literario. En esta tierra de poetas es un lugar privilegiado para la expresión de la cultura y existe una preocupación por parte de las autoridades por difundirla, así como los medios de comunicación”, nos dijo en entrevista para este rotativo la escritora regiomontana más chiapaneca.

Elsa D Solórzano es autora de la novela: En Tierra Ajena, 2010; libro de cuentos La Muñeca de Trapo, 2011; Números Romanos 2018; antologada en diferentes libros, como: Letras para Chiapas, Al otro lado del sendero, Regalo de navidad, Textiles del alma, Chiapa es su nombre, Los frutos de la tierra, Homenaje a Octavio Paz, Mujeres ejemplares, Niños de Siria, Mil almas mil obras, Universo poético de Chiapas, Puerta de salida. Y su nuevo proyecto: Las malas del cuento, ensayo que acaba de salir, publicado por el fondo editorial El alquimista.

Actualmente dirige el grupo cultural Décima Musa y es miembro de: Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, Institución Cultural Internacional América Madre, Abriendo caminos, Poetas del mundo, Fundación Armando Duvalier, Seminario de Cultura Mexicana capítulo San Cristóbal, asesora de la embajada de la Unesco para la paz y ética global en Chiapas.

Con un suspiro que llega del recuerdo, radicada en tierras gélidas, la escritora mediante sus letras le da vida a la vida.