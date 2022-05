Emprendedor innovador: menor miedo al fracaso

Lilia Ma. Calderón/Las Margaritas, Chiapas

Una de las características básicas de los emprendedores, es un menor miedo al fracaso o una mayor tolerancia al riesgo. Las actividades emprendedoras innovadoras son por naturaleza más arriesgadas e inciertas que las actividades imitativas, ya que la demanda en torno a algo nuevo es siempre más incierta y los métodos y procesos de producción están menos probados. Por ello, los emprendedores innovadores tendrán menor miedo al fracaso.

En línea con este razonamiento, un emprendedor innovador suele también trabajar con pocas evidencias, ya que ofrece un producto o servicio que no está tan contrastado en el mercado, por lo que resulta más difícil determinar la reacción de los consumidores. Por ello, otra característica que suelen presentar los emprendedores innovadores es una mayor confianza en sí mismos, asumiendo que poseen conocimientos, destrezas y la experiencia necesaria para triunfar.

Cabe mencionar el estado de alerta o habilidad para percibir oportunidades que aún no han sido explotadas, una cualidad que explica por qué algunos individuos son capaces de detectar determinadas oportunidades de negocio, mientras otros no lo son. Esta característica ha sido definida como la más distintiva y fundamental de los emprendedores, y lo que hace es impulsar un conjunto de habilidades perceptuales y cognitivas relacionadas con el proceso de identificación de oportunidades. A través de él, los emprendedores se plantean de forma sistemática qué anomalías o señales de desequilibrio presenta el mercado, para posteriormente hacer simulaciones mentales de lo que pueden hacer, pensar en las reacciones de los consumidores y actuar sobre esas oportunidades. Dicho proceso está relacionado con un mejor uso de los recursos y un mayor nivel de innovación, ya que el emprendedor se cuestiona con mayor frecuencia qué cambios puede realizar para satisfacer mejor las necesidades de los consumidores. Por otro lado, el descubrimiento de oportunidades y la oferta de productos o servicios innovadores no son algo sencillo y se ve condicionado por la información previa de los individuos.

En relación con la educación, las personas más creativas e innovadoras se caracterizan por tener una alta inteligencia, habilidad e interés en el pensamiento abstracto y curiosidad por encontrar soluciones generales a los problemas. Estas características están más presentes en aquellas personas con mayor educación formal. Además, la habilidad para innovar requiere un entrenamiento sistemático en determinados campos de conocimiento. Dado que con el avance de la tecnología la complejidad de las innovaciones aumenta, para aportar algo nuevo al mercado hace falta conocer bien lo que ya existe. Por todo ello, un mayor nivel educativo incrementará las posibilidades innovadoras del emprendedor.