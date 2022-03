En el guion original, ‘Los Caifanes’ eran 5, no 4, contó Óscar Chávez

La Jornada

Hacia finales de 1966, tanto Julissa como Chávez participaban en los ensayos para la temporada de Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, bajo la dirección de Ibáñez, cuando sucedió uno de los tantos exabruptos creativos del guanajuatense: de un día a otro se encontraron ensayando el guión cinematográfico de Fuera del mundo, que el director teatral, de ópera, cabaret y fílmico había elaborado con el entonces joven escritor Carlos Fuentes, el cual había ganado el primer Concurso nacional de argumentos y guiones cinematográficos en 1965.

“Creo que estaba previsto para hacer algo y entonces nos enteramos de la película (Los Caifanes). Habíamos terminado de hacer teatro universitario dirigidos por Juan; en la obra estaba Sergio Jiménez (el Capitán Gato en la cinta) y no recuerdo si también Ernesto Gómez Cruz (que debutaría como El Azteca)… pero habíamos hecho teatro varias veces, además de cabaret político en el ex Convento de Acolman”, recordó el también cantautor en un una entrevista realizada la noche del 27 de junio del 2017 en el foro Rodolfo Usigli de la Sogem…

“Aparte de eso, hay una cosa curiosa que la gente no sabe: en el guión original eran cinco caifanes y no cuatro: había un personaje que se llamaba El Rostro, pero la idea no llegó a desarrollarse y tuve la suerte de que parte de lo que le tocaba se reunió en el mío, El Estilos, lo que me favoreció mucho. Me tocó perseguir a Julissa, nada menos”, recordaría durante esa velada.

Para diciembre de 1966, Óscar Chávez no sólo había publicado ya dos discos de larga duración, Herencia lírica mexicana volúmenes 1 y 2, con el sello Polydor, también había comenzado su sempiterna exploración y rescate del cancionero popular nacional.

La primera sorpresa en los créditos iniciales del largometraje es que tanto la canción Fuera del mundo –compuesta por Fernando Vilches y Mauricio Ballesté, con letra del propio Juan Ibáñez–, así como la cumbia Estoy adivinando, que bailan Julissa y Óscar mientras desayunan quesadillas en Tres Marías, se acreditan al baladista y rocanrolero coahuilense Al Suárez.

Esa versión, la del final de la película, la canto yo, porque la del principio la interpreta Al Suárez, recordaría el cantautor. También canta en el filme y aparece en la grabación titulada Los Caifanes, original y sound-track, editada por Capitol Records, en 1967.