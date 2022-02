En naranja

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿Es necesario que te digan cómo te cuides?

Con un mensaje que ha disminuido o se ha mantenido el número de contagiados y fallecidos, no indica que seas inmune. Es un parámetro para la economía.

¡Morirás cuando menos lo pienses!

Cuando regreses a circular, indefectiblemente entrarás en contacto y la saturación viral rebasará el sistema inmunológico. ¡Habrá fallecimientos!

¡Solo quien no esté vivo, no estará en peligro de fallecer! ¡Nadie se escapa!

El semáforo en color naranja, permite que las actividades económicas no esenciales trabajen entre un 30 y un 50% de su capacidad. La ocupación hotelera y los espacios abiertos -como parques, plazas, restaurantes- alcancen un 50%, conciertos, bares, siguen cerrados.

¿Te atreverías a asistir a un cine? Espacio cerrado en que el aíre acondicionado hará circular las partículas suspendidas en el aire. ¡Si hay virus, los respirarás!

Es positiva la toma de conciencia que a través de los aires acondicionados se exponen a bacterias como proteus y pseudomonas, llevando a la muerte a pacientes crónicos.

Es imperativo en el hogar se enseñe a respetar a los trabajadores de la salud, como se respetan los familiares.

La denominada ‘normalidad’, era contraria a higiene y salud. Es necesario repetirlo hasta el cansancio, de lograrlo se mejorará la salud individual y colectiva. Evitaría las enfermedades infectocontagiosas y parasitarias.

Para lograrlo, es necesario mejorar la nutrición.

¿Será posible lograr desterrar la toma de refrescos y comidas ricas en calorías, pobre en proteínas y fibras? Se piensa que para el 2050, habrá una generación que retornará a comer lo natural y balanceado.

Hace 161 años, en 1859, Benito Juárez expidió la ley sobre el Matrimonio Civil, abriendo la posibilidad femenina de personalidad propia, liberando a la mujer para no estar sojuzgada al esposo, permaneciendo casada para conservar su integridad. Hecho que aún no se ha logrado íntegramente. El enclaustramiento durante el confinamiento por el Covid-19, ha hecho evidente la violencia intra hogareña. Adquiere la posibilidad de la disolución, al no ser conveniente.

¿En la Nueva España heredaba la mujer o solo el varón? Las viudas eran albaceas mientras crecía el hijo varón. Adquirió derecho de herencia en la república entre 1830 y 1850; y derecho de votar, hasta 1953.