Enfermos… ¡por celebrar!

Chiapas no ha regresado a la actividad del libre tránsito. Estas dos semanas habrá exacerbación de casos. ¡Son numerosos! Acuden a todos los hospitales. Otros se guardan en sus casas, no lo comunican por razones particulares. ¡Se ignora que están enfermos, no lo expresan! Lo mismo sucede cuando tienen otras enfermedades.

Aumentaron por la historia natural de los contagios. Descuidos acaecidos durante las celebraciones el Día del Niño y de la Madre.

Los muertos del primer mundo no son sus habitantes de primer nivel, sino generalmente los desfavorecidos. Al fallecer quienes necesitan cuidado y atención médica, en consecuencia, a la larga, disminuirá la carga económica.

Los que claman por más pruebas para detectar coronavirus, no se cuidan ni guardan la sana distancia. Es más fácil evitar estar en contacto en el exterior. ¡Es demencial ignorarlo! La cotidianeidad mexicana imprevisora actúa, como estar sin protección alguna en un área de terapia intensiva del Covid19.

A casi 60 días de estar confinados, en Tuxtla la curva se exacerbó, ¡No existió el cuidado! Los próximos 21 días aparecerán múltiples casos. El aseo es indispensable para evitar contagiar. ¡Es la única forma de estar sanos!

Es tu responsabilidad la salud y sobrevivencia. De ti depende sobrevivir por higiene y reserva inmunológica. Gocemos cada instante cual si fuera el último. ¡La civilización occidental está reprobada! A excepción de los suecos.

Los asiáticos son diferentes.

¿Qué educación poseen ellos, que carecemos nosotros?

Los japoneses, el sintoísmo y su manera de conducirse como ciudadanos: se recuperaron de la destrucción producida por los países occidentales, en particular Estados Unidos con la bomba atómica. Se están recuperando de la tragedia nuclear por el sismo y tsunami del 2011.En China y Singapur, un gobierno férreo.

Cuidémonos: dejémonos de lamentar.