Enrique de Olavarría y Ferrari

Segunda y última entrega…

A pesar de las premisas providencialistas señaladas, declara nuestro relator que un hombre, un personaje sin par “pudo haber hecho por sí solo la independencia, y si no lo hizo (se refiere a José María Morelos) fue porque los demás insurgentes no se la dejaron hacer: la fatalidad le fue privando poco a poco de sus criaturas, de todos aquellos héroes que él hizo brotar…” Es Morelos la gran figura del relato, el “astro grandioso” como lo califica el autor. En el episodio las acciones de Morelos merecen un tratamiento particular, no solo en la mayor profundidad de la exposición, sino también en el examen de las cualidades positivas del Generalísimo. Cuando Olavarría reseña las actividades políticas y militares del ejército de Morelos en Tehuacán, Orizaba y Oaxaca, resalta la luz del héroe sobre la pequeñez de los que, como satélites, giraban alrededor de él. En ese sentido el relato de la toma de Oaxaca sobresale en grado sumo: “Tres horas escasas (después de haber dado inicio la lucha por Oaxaca), esto es, a la una de la tarde, el combate había concluido y entre vítores y aclamaciones entraba en Oaxaca el señor Morelos que hasta entonces permaneció frente a La Soledad, dictando sereno y tranquilo sus órdenes en medio de una lluvia de balas, ninguna de las cuales se atrevió a hacerle ni el menor daño”. Tal vez para equilibrar un poco la balanza, el relator señala también las virtudes del jefe realista de la plaza de Oaxaca, Antonio González Sarabia. En este y en otros pasajes del episodio, nuestro escritor deja ver que la dignidad y el valor son las cualidades que él más aprecia.

Otro gran acontecimiento que Olavarría nos narra en este episodio, y el cual da nombre a la novela, es la Constitución de Cádiz. Así, se cuentan las actividades de las Cortes de Cádiz y la participación de los diputados americanos, muy en especial las de Ramos Arizpe y Servando Teresa de Mier. Asimismo, en estas páginas se consignan los sucesos acaecidos en la Ciudad de México a raíz de la jura de la Constitución de 1812. Es rica en detalles la descripción de los festejos por la promulgación del documento constitucional. Olavarría logra recrear la atmósfera popular de aquellas celebraciones.

Atención especial merece la libertad de prensa establecida por la Constitución de Cádiz y puesta en práctica por el virrey Venegas. Los efectos del breve ejercicio de esta norma encarnan en la actuación del periodista Joaquín Fernández de Lizardi, quien juega un papel importante en la trama de este episodio. Fernández de Lizardi, muy vulnerable a las pasiones humanas, lucha con denuedo por el amor de su amada y por la patria, a la que también amó. La personalidad del Pensador Mexicano es paradigmática. Nuestro escritor lo sabía y la usó. Los valores éticos del Pensador: valentía, amor a la verdad, a la libertad y a la patria, fueron con seguridad lecciones muy aquilatadas por los ávidos lectores de las episódicas novelas de Olavarría. Ahora bien, ¿cuál es el propósito principal de este episodio? Dicho con palabras de Olavarría: “…desvanecer hasta donde sea posible los errores y las preocupaciones de nuestras gentes…”. Este doble objetivo: decir y enseñar la verdad –desvanecer errores- y divertir –desvanecer preocupaciones- conduce a una meta: crear una conciencia histórica que sirva a los principios liberales y nacionalistas. La versión de Olavarría sobre la historia del año 1812 en nuestro país, como todos sus episodios, es una interpretación que pretende ser un instrumento de ayuda para fortalecer una conciencia liberal en los mexicanos del siglo XIX.