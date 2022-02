Entender la hemodinamia para comprender el Covid19

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Es necesario apartarse del analfabetismo funcional, que nos torna crédulos y sujetos a consumir, la pandemia impele a conocerte. La triada viral, circulatoria e inflamatoria, se han vuelto inseparables. El sistema circulatorio, hematopoyético y endocrino, son claves. Contadas estructuras corporales carecen de irrigación, indispensable para mantener la comunicación y nutrición en todo el organismo, gracias al flujo sanguíneo. Aproximadamente el 60% del peso corporal es agua, dos tercios está dentro de las células. El resto es intercelular o forma el líquido intersticial, el plasma sanguíneo forma el 5% del líquido total.

Sin circulación no hay vida, mantenerla es parte de la homeostasis. Sin integridad en la pared vascular no se permanece vivo, muchos menos sano. Imagina que los vasos sanguíneos son tuberías musculares, revestidas por fuera con capas como tela de cebolla y por dentro por células endoteliales. Por trauma, inflamación o infección -entre otras- se dañan. El equilibrio de que no sangren, trombosen = obstruyan los vasos ocasionando muerte de los tejidos, es dinámico. También producen sustancias que favorecen la agregación plaquetaria.

Las células endoteliales son minusvalorizadas, no están íntimamente unidas sino traslapadas, favoreciendo el intercambio entre el vaso y los tejidos; además que forman un revestimiento barrera, poseen importantes funciones bioquímicas y endocrinas. En su simpleza está su magnificencia: producen sustancias antitrombóticas y trombóticas. Entre las anticoagulantes destacan las proteínas C y F.

Hay 304,435 enfermos y 3,549 decesos corroborados, multipliquémoslo por ocho para aproximarse a la realidad. Los negacionistas y comerciantes de la biodiversidad, destruyen la esperanza de la vida planetaria, entre sanos preservadores de la salud y enfermos propagadores de la pandemia, sin importarles la humanidad ni el personal de salud con escasa protección, sin comprender que nuestra realidad es hacernos gárgaras con sal, cada vez que estemos expuestos.

Si el virus tuviera sentimientos sería feliz, perpetuándose. Se consuelan expresando que el pueblo va entendiendo poco a poco. ¡No hay mañana! ¡Solo el hoy!