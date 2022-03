Erika Ender lanzó su nuevo Álbum ‘MP3-45

Prensa Seitrack

Diario de Chiapas

La cantante y compositora, productora y filántropa Erika Ender, ganadora de múltiples premios, incluyendo varios Latin GRAMMY, lanzó ayer su esperado nuevo álbum MP3-45 bajo el sello BMG.

¡MP3-45 ya está disponible! La versión en vinilo se puede ordenar visitando https://erikaender.shop.musictoday.com/store.

Erika celebró el estreno del álbum con un evento virtual especial anoche, a las 7pm hora de Miami, titulado Erika En Íntimo, una presentación y conversación íntima de la artista, vía Zoom, sobre las canciones que conforman el álbum. La información para poder ser parte de estos eventos especiales está disponible en las redes sociales de la artista, @erikaender en todas las plataformas.

MP3-45 es un viaje en la evolución, a través del bagaje cultural y musical de Erika Ender, que realza e ilumina cada lado de la cantautora. Suma la multiculturalidad de Erika, la música con la que creció y que la hizo la artista y compositora que es. Incluye tres covers que marcaron su vida y seis canciones inéditas que cuentan momentos importantes de su vida.

Erika grabó MP3-45 junto al productor ganador del premio GRAMMY®, Moogie Canazio, en el 2019 y el 2020, en Río de Janeiro, Los Ángeles y Miami. Juntos, transfirieron su esencia a la cinta.

MP3-45 es una serie de la vida de Erika Ender reflejada y contada en música. Son nueve episodios convertidos en canción, representando dos épocas que muestran sus raíces, orígenes y evolución en un concepto… 45 representa “la Erika clásica” (Lado B/Covers), que recopila tres regrabaciones de temas de vinilos, favoritos de su infancia. Mientras que MP3 consta de seis temas inéditos (Lado A/Temas Originales).

De lo sinfónico a lo electrónico, pero con la misma esencia, MP3-45 es una propuesta atrevida y única, que mezcla distintos géneros y tres idiomas (inglés, español y portugués), para un mundo cada vez más globalizado, en el que la música es, por encima del género o lenguaje, el idioma más universal.

Listado de canciones de MP3-45:

Lado A – MP3 (Canciones Inéditas)

1. Darnos Un Día / 2. Cosas que echo de menos / 3. Até logo / 4. Si Te Quieres Quedar / 5. In The Middle / 6. Missing You Today

Side B – 45 (Covers)

1. Abrázame / 2. Só Louco / 3. When I Fall In Love###