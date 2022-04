Han transcurrido 74 días de actividades de preservar la salud. Es imposible predecir cuándo cederá la epidemia en México. Se halla en la cúspide de casos, deseando se mantengan el número de enfermos y muertos. Los casos no disminuirán, mucho menos desaparecerá la mortandad. El manejo mediático sometido, es consecuencia de la permisividad, abulia y falta de conciencia, quien desinforma lo sabe.

Si se expone, se contamina, se contagiará, si el sistema inmunológico es rebasado por la viremia. Si no lo haces y serás el vehículo de transporte para que llegue a otro ser humano sano, él se contagiara si falla en sus medidas higiénicas. ¿Quién mantiene estricta limpieza? ¡Nadie! Los críticos del sistema serian creíbles si fueran coherentes en el pasado. No defendieron las causas populares. ¡A quién le importa si no sale afectado! Los desplazados por guerras en África y Asia, ¡no importan mientras no le afecte! La economía de esas regiones está destruida. Son verdades reconocidas y evadidas. Estados Unidos de Norteamérica y los países que ahora forman la unión Europea, su economía se ha basado en la explotación y guerra. ¡Esa es la historia mundial! Del estudio y reflexión, surge la toma de conciencia de la realidad. La búsqueda de realizar acciones que modifiquen los desaciertos centenarios.

Documentando lo popularizado en la red, comparto la hipótesis referida por Luc Montagnier, francés Premio Nobel en video de entrevista del 27 de abril de 2020, perfectamente traducido al español, donde refiere: “La mutación del coronavirus fue inducida para producir una vacuna contra el VIH, al insertar una fracción viral no infectante, probablemente del sitio al que se une al virus en la membrana plasmática de la célula a infectar”. No refiere que fuera realizada para dañar a la humanidad.

Es por todos sabido, conocido, entendido, la imposibilidad de expresar que en dos semanas cederá el problema. Sobre todos se cierne la posibilidad de desarrollar las complicaciones que aniquilan. La humanidad saldrá con la inmunidad fortalecida contra el virus como se halla configurado en este momento; pero no estará fortalecida la conciencia de cuidarse. ¿Quién se libra? Aquellos que establezcan la rutina de desinfectarse antes de hacer su vida normal. Cero posibilidades de llevarse las manos hacia los orificios corporales.

Es una realidad: también mueren los jóvenes. La carencia de conciencia provoca contaminación, sobrepoblación, ecocidio. El 13% de los infectados en México, son personal de salud. El 63% de los intubados, mueren. ¿Acaso piensas que el personal de salud es suicida y desea morir?