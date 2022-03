¿Es lógico negar?

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

¿Que el Covid 19 no existe? ¿Es necesario que muera un familiar o lo padezcas? ¿O conocedor de la pandemia, diabético, hipertenso, acudas al hospital a checarte la presión arterial o la glucosa, arriesgándote a contaminarte? Hacerlo es suicida, llevar a tu familiar puede ocasionarle la muerte. ¿Acaso deseas heredar? ¿Eliminar un estorbo? Abrir bolsas de cadáveres, como acaeció en Ecatepec el fin de semana ¡es suicida!

La historia de la humanidad enseñada, es una compilación de desaciertos: repetidos para no olvidar, los logros no son enseñados para ser olvidados. ¡No conviene sepan! Así, lo bueno es considerado perjudicial y lo malo, benéfico. Pregúntate: ¿para quién? Explorar la carencia de lógica de la negación, es inabarcable como el universo. Si no es lógica, ¿por qué no enseñar a los niños desde el hogar y continuar en la escuela? ¿Es lógica la agresión a quien cuida tu salud? ¿Sí lo es? ¿Beneficia a la sobrevivencia humana? A los profesionales de la salud les toca bailar con la dama de negro. En Panamá, la gente sale a la calle diciendo: “Mata más el hambre que el coronavirus”, “Se sale por necesidad y no ajusta la comida, porque hay muchos individuos por casa”.

La procreación es consecuencia del instinto sexual. Se ha enseñado por 40 años planificación familiar, sin ser aceptada, por tabúes, creencias, ignorancia: torna al humano en objeto desechable. ¡Nadie les manda tener hijos! ¡El exceso de hijos es responsabilidad propia! ¿Acaso es consecuencia de la ignorancia, cultivada por los detentadores del poder o los poseedores del conocimiento? La elevación del dióxido de carbono, produce falta de energía que ocasiona mareos, cansancio, malestar, lentitud mental, pérdida de reflejos y consciencia. A consecuencia de la falta de oxígeno, el metabolismo de la glucosa mitocondrial no entra al ciclo de Krebs, donde se obtiene el máximo de energía por molécula, quedándose en su uso citoplasmático, acumulándose ácido láctico, ocasionando acidosis metabólica. El uso prolongado del cubrebocas impide la circulación de aire, aún más al manejar con los vidrios cerrados por seguridad: produce hipoxia, se puede perder el conocimiento, Esto se evita al levantarlo cada diez minutos, además los lentes se empañan, evítelo frotándoles una pastilla de jabón de baño seca, eliminando el exceso. Es contraproducente para las personas que atienden 8 horas al público. Aún más para el personal de salud.

¡Todas las vidas son importantes!