‘Es tiempo de acabar de vivir’: Margo Glantz, novelista y ensayista mexicana

Excélsior

Ciudad de México

Este es el tiempo de Margo Glantz, sus lectores son de esta época, su obra que apostó desde los años 70 por la fragmentariedad del texto y la ruptura de géneros literarios está siendo más leída y mejor comprendida, “sobre todo por los jóvenes, tanto hombres como mujeres”.

En la antesala de sus 90 años, que cumplirá el 28 de enero, la novelista y ensayista mexicana admite lo anterior; y aclara que “También es tiempo de acabar de vivir. Dicen que hay tiempo para todo y a mi me toca el tiempo de morir. Quiero morir activa. Lo que me interesaría es no morir como imbécil”.

Me siento bien todavía, pero son muchos años. Me queda muy poco tiempo y lo voy a vivir lo mejor que pueda, con mi familia, con mis amigos y mi propia escritura. Ya estoy cansada de cosas, no quiero reconocimientos. Creo que hay que tener autocrítica. Ahora sólo leo mucho y espero morirme”, comenta.

La académica y crítica literaria explica que se está entendiendo más su obra. “En Colombia me están leyendo mucho, en Costa Rica, en Argentina. No sé si está pasando de moda la autoficción, como le llaman, que se exploró demasiado”.