Es un golpe muy duro: Norma Lazareno, sobre Óscar Chávez

Excélsior

La actriz mexicana Norma Lazareno, lamentó la muerte del cantautor Óscar Chávez, con quien comparte créditos en la cinta Los Caifanes, y destacó que el deceso confirma la necesidad de tomar medidas precautorias.

Realmente fue invitada a trabajar, pero fue solamente para una fiesta que se hizo dentro de esa misma película, como sólo éramos invitados a la fiesta, no teníamos mucho diálogo y no tuve la oportunidad de trabajar con él”, comentó acerca del largometraje en el que ambos participaron, pero nunca compartieron escenas.

“Soy una fanática de él, soy una seguidora porque me gusta mucho su música, su estilo tan diferente a todos los cantantes y con un amor hacia las raíces autóctonas de la canción mexicana, nativa, indígena, realmente fue el primero que expuso en público esas canciones que no conocíamos. Tenía una personalidad muy importante, era un hombre de muy recia virilidad y lo lamento muchísimo pero no tengo una anécdota con que recordarle”, continuó la actriz de telenovelas como Hasta que el dinero nos separe y Libre para amarte, quien ante la noticia decidió rendirle un tributo desde casa. “Es una gran pérdida y yo en cuanto me enteré lo primero que hice fue poner un CD de él y sus canciones para homenajearlo”.