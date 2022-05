Oscar Wong

Ciudad de México

Cuarenta y seis años transcurrieron desde aquella mañana cuando apareció “Eso que llamamos poesía”, mi primera obra publicada en la colección Abrapalabra, con apoyo de la Casa de la Cultura de Toluca, hacia 1974. Casi medio siglo desde aquel 4 de octubre, día de Tata Chico, santo patrono de Tonalá, mi ciudad de origen, allá en la costa de Chiapas.

Cuarenta y seis años en el tobogán de la vida y donde, pese a todo, aún persiste la obstinada resistencia al fracaso. Volver la vista hacia atrás no me transformará en estatua de sal ni tampoco me petrificará la angustia por los años sidos ni me doblegará pandemia alguna.

La experiencia, ese estigma existencial, sigue acumulando certezas, condiciones y convicciones para reandar el camino; aunque el tiempo se angoste día a día y aún deba remontar, al menos, tres lustros más de vida.

Reconozco que ese espléndido volumen de Pablo Neruda: “Residencia en la tierra”, aún me conmueve y me sumerge en ríos metafísicos a punto de llevarme a la zozobra. Vicente Huidobro, con su “Altazor o Viaje en paracaídas”, continúa lacerándome con sus trágicas vertientes y aristas vertiginosas (el dolor -canta el chileno- transfigura al mundo).

También “Muerte sin fin”, del tabasqueño José Gorostiza, me arroja a la raigambre metafísica, principio y recomienzo del Ser sin nombre, esa “vibrante transparencia” que Octavio Paz recupera en “Piedra de sol”.

Cierto: penumbra y epifanía a lo largo de insoslayables lecturas, dilapidando el voraz transcurrir del mundo. Poemas y conceptos eslabonándose en un torbellino prodigioso donde la Voz me lleva a reconocer la inutilidad del verso en mi propia obra lírica. Vivir o sobrevivir. Esa es la cuestión. Después de todo, explica el asunto bíblico, “todo es vanidad”.

Más de nueve lustros de trabajo literario. Cuarenta y seis años de hurgar y divagar sobre la superficie terrenal, pretendiendo descifrar las emociones y andar a ciegas frente a tanta luz.

Ningún legado dejo por ahora. Si acaso un puñado de versos, algún suspiro de alguna dama que aún no tengo la fortuna de conocer -pero que, paciente, aún aguarda-; un susurro distante o algún guiño, un parpadeo de la Naturaleza, ese libro interminable donde la Divinidad escribe.