Estrenos este fin de semana por a+ de TV Azteca

MdeR

Ciudad de México

Este fin de semana, el canal a+ 7.2 presenta programas nuevos y renovados: emisiones llenas de misterio, suspenso e investigaciones que te dejaran con ganas de más.

Mentes Asesinas

¿Qué pasa por la mente de los criminales? ¿Por qué la mayoría de las veces van en contra de su propia familia?….. Descubre estas y otras preguntas en la segunda temporada de Mentes Asesinas conducido por Miguel Aquino, todos los viernes a las 7:30 de la noche. Una investigación periodística que relata la historia de los homicidios en el mundo, que dejaron huella en la humanidad. Personajes que implementaron diversos métodos para llevar a cabo sus más despiadados actos y sembraron dolor y muerte en sus víctimas.

El Objeto del Crimen

En los departamentos policiacos de México y en EUA guardan en sus archivos diversos objetos que no solo formaron parte de una escena del crimen, si no que se convirtieron en un testigo esencial y parte de la historia del delito. Con la conducción de Sergio Sepúlveda, quien de la mano de especialistas, criminólogos forenses, peritos y elementos de las corporaciones que imparten justicia, nos muestran los casos más sorprendentes de los crímenes que se han inscrito en los archivos negros de la humanidad. Crímenes que han conmocionado a la opinión pública, crímenes que aún no han sido resueltos, crímenes escalo