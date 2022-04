Estulticia, inmunidad celular y anticuerpos

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

La inmunidad celular se descubrió desde el siglo XIX: Elie Metchnikov descubrió a los macrófagos, células leucocitarias devoradoras de partículas extrañas, en un invertebrado marino.

Descubriendo la fagocitosis: los macrófagos devoran también células lisan y presentan fragmentos en la membrana celular, convirtiéndose en macrófagos activados o células presentadoras de antígeno; percatarse llevó décadas.

Posteriormente, se supo que era la primera leucocitaria que se presenta en la evolución. La primera célula sanguínea en el embrión humano, manifestada en el mesodermo embrionario en el equivalente al mesenterio en el saco vitelino. En la red circulan videos, cuentan como un nuevo descubrimiento la inmunidad celular, cuando existen tratados de Inmunobiología e Inmunología desde la década de los 80 del siglo XX.

La inmunidad celular no es un descubrimiento ni novedosa su función, los profesionales de la medicina no la abordan. En los textos de Anatomía patológica, se aborda como respuesta inflamatoria aguda y crónica, ya he hablado en Arte y Cotidianeidad del tema.

Concretamente, la inmunología no se reduce a la inmunidad humoral, la mitad es celular ¡y posee memoria! Reconoce a los patógenos que ya neutralizó en anteriores infecciones.

Desafortunadamente no se confiere la importancia, consiste en células leucocitarias llamadas así por carecer de color, los eritrocitos son las únicas células corporales que poseen color sin ser teñidas.

Ningún anticuerpo lleva etiqueta para que el humano diga ‘este anticuerpo es específico para tal bacteria, virus, hongo o proteína infectante’.

Se eleva la IgM contra todo. Es inespecífica. Es necesario implementar en la nueva normalidad, que los médicos aprenden inmunología.

Contagia el virus, la IgM no indica riesgo de contagiar. Es un anticuerpo inespecífico antes que el sistema inmune produzca anticuerpos específicos tipo IgE, D y A. Permanecen elevados aun cuando se haya eliminado el virus. Siempre hay inmunoglobulinas circulantes que están en contacto con agentes patógenos. La IgM puede ser medible aun cuando el virus esté eliminado del organismo. Les recuerdo que se tiene que hacer la RT-PCR SARS-COV2, ese es el indicado, sensible y específico de persistencia de infección. ¿Si no tiene para comer, gastará en la prueba cuando clínicamente es Covid 19?