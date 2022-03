Eugenio Derbez da calurosa bienvenida a Javier “Chicharito” Hernández al ‘LA Galaxy’

Agencia México

Tras darse a conocer la noticia sobre la llegada de Javier “Chicharito” Hernández al ‘LA Galaxy’, el que prestó su voz para ofrecerle una calurosa bienvenida fue Eugenio Derbez.

Debido a que el comediante y productor tiene varios años viviendo en Los Ángeles, lugar donde ha impulsado su carrera en Hollywood, es que expresó:

“Bienvenido a Los Ángeles mi querido “Chicharito”. No sabes el gusto que me da de tenerte aquí, siempre has sido una inspiración para mí y para todos los mexicanos, de que sí se pueden lograr los sueños”.

“Verte jugar en Europa ha sido un orgullo, un deleite, y saber que ahora vienes a Los Ángeles no sabes cómo nos inspira, porque Los Ángeles, además de ser una de las ciudades con más mexicanos en el mundo, por lo que te haremos sentir como en tu casa, aquí vienes a soñar. El hecho de tenerte aquí nos inspira a todos. Gracias por venir a Los Ángeles”, agregó.