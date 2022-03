Everardo Zepeda, una voz en la selva

Jorge E?ver Gonza?lez Domi?nguez/Chiapa de Corzo, Chiapas Ejevergonzalez@hotmail.com

verardo Zepeda es un escritor comprometido con la literatura chiapaneca, miembro de la Asociación de Escritores y Poetas Chiapanecos, de la Institución Cultural Internacional América Madre filial Tuxtla Gutiérrez, autor de los relatos literarios: Administrando la abundancia, Crónica campeón de la vida, Calendario de hechos históricos de Ocosingo, así como de la novela Destino marcado. Su obra literaria se encuentra en varias antologías.

?El escritor, cronista y promotor cultural, nace el 27 de diciembre de 1973 en Ocosingo, Chiapas.

?Hijo de Jesús Zepeda Torres y Alfa Domínguez Ballinas, comenzó sus estudios primarios en la escuela Cuauhtémoc y en la secundaria técnica No.16 de su natal ciudad. Dejando su verde pulmón, llegó a la capital chiapaneca para cursar la carrera de Odontología en la Unicach, se especializa en ortodoncia y hace de las letras su instrumentación.

?Desde los doce años, al escritor le gusta perderse en el vuelo de un colibrí y colgarse de las ramas de la selva lacandona, donde vive su inspiración. Toniná le marcó la vida y los astros fueron raíces que hicieron del poeta un artista de las letras.

?Everardo Zepeda considera que un escritor es un líder de opinión que influye de alguna manera en el actuar social, generando expectativa, tendencias y alentando diversos comportamientos en la parte de la sociedad a la que tiene alcance con sus ideas y mensajes, plasmados en sus escritos. Además, que un escritor tiene el poder de revolucionar una sociedad en diversos sentidos.

?Para el poeta, escribir es cumplir un sueño de trascendencia y legado, pero principalmente como crecimiento personal; el intento de crear conciencia en otras personas, termina siempre haciendo que el escritor, en un acto de coherencia, se convierta en un ejemplo a seguir.

?El médico odontólogo tiene facilidad para la narrativa (Relatos, Cuento y Novela) y trata de seguir la corriente del realismo, con personajes de la vida cotidiana, empleando figuras como la fábula, el sarcasmo y el pensamiento poético.

?Al preguntarle qué otorgan las letras, que no da una actividad diferente, nos dijo en entrevista para este rotativo: “La escritura y la lectura, representan una magnífica oportunidad para adentrarse a mundos nuevos y desconocidos; viajar en esta máquina del tiempo es fascinante, estar presente en luchas bélicas sin miedo a ser herido, conocer el pasado, estar en el presente y presagiar el futuro; son experiencias que no vivirás en otra actividad.

?Creo que el arte de ser escritor va de la mano con el temperamento, ideales y anhelos del que escribe, su obra debe reflejar su particular visión del mundo de manera nítida y natural; no se puede escribir sobre algo que no se cree, sabe o ha investigado.

?Un escritor Influye en su entorno de manera positiva, mueve conciencias a cerca de problemas cotidianos que afectan a la sociedad, convertirse en factor de cambio en la vida de sus lectores”, concluyó.

?Actualmente, Everardo radica en el pueblo que lo vio nacer, promueve su cultura, escribe y se enreda en los versos de sus libros, las voces en tzeltal lo envuelven y hacen de su vida un verde placer, donde sus letras se quedan en la historia.