Ex Menudo se encuentra grave en el hospital tras intento de suicidio

Agencia México

Anthony Galindo, ex integrante del grupo MDO (Menudo), se encuentra grave de salud luego de que el pasado fin de semana intentara quitarse la vida.

Hasta este momento ha trascendido que el artista de 41 años está internado en un hospital de La Florida después de atentar contra su vida debido a los fuertes problemas de depresión que padece.

Fue a través de un mensaje que la familia de Anthony confirmó la información luego de que en redes sociales se especulara por la ausencia del cantante.

Aquí el comunicado:

“Como familia de Anthony Galindo (Papi Joe) estos últimos días hemos vivido una situación muy delicada y difícil. No hemos querido alarmar a todos hasta no tener un diagnóstico más claro. Sabemos cuánto lo ha querido su público, es por eso que, para no crear más rumores y especulaciones, hoy les comunicamos que Anthony tuvo un intento de suicidio el pasado domingo y se encuentra en estado crítico. Hemos estado tan consternados que, como familia, lo menos que quisimos fue hacerlo público. Pero debido a las recientes y falsas publicaciones nos hemos visto en la obligación de poner en conocimiento de toda opinión pública, los hechos correspondientes: Anthony estuvo sufriendo episodios de depresión a raíz de su alejamiento de los escenarios, todos conocen su gran pasión por la música; estos se agudizaron con motivo de la pandemia y resultaron en el detonante de esta drástica y desafortunada decisión.

Agradecemos infinitamente su preocupación, pero, sobre todo, las oraciones hacia nuestro querido Anthony. Esperamos que después de este comunicado, podamos contar con la privacidad y el respeto, en medio de estos momentos tan difíciles. Para nuestra familia”.

Se espera que más adelante se revelen más datos del estado de salud del ex integrante del grupo Menudo, quien afortunadamente no tuvo el mismo destino que Xavier Ortiz, el ex Garibaldi que lamentablemente acabó con su vida hace menos de un mes también por motivos de depresión.