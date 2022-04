Exploran 10 millones de sistemas estelares en busca de vida inteligente

Agencias

Un radiotelescopio completó la búsqueda más profunda y amplia de bajas frecuencias de tecnologías alienígenas.

El equipamiento escaneó un parche de cielo que incluye al menos 10 millones de sistemas estelares, en busca de vida extraterrestre inteligente, pero no encontró nada.

Los astrónomos sostuvieron que la indagación era más amplia que cualquier otra, al tratar de hallar emisiones de radio que pudieran provenir de una fuente inteligente. No obstante, no descubrieron nada de ese pedazo de cielo, que se encontraba alrededor de la constelación de Vela.

El estudio, aparecido en Publicaciones, de la Sociedad Astronómica de Australia, indicó que en esta parte del universo al menos, parece que otras civilizaciones son esquivas, si es que existen.

Los astrónomos pretendían captar señales, llamadas “tecnofirmas”, que se componen de potentes explosiones de frecuencias de radio similares a las que provienen de una radio FM, lo cual podría indicar que venían de una civilización inteligente.

“Observamos el cielo durante 17 horas, luciendo más de 100 veces más ancho y profundo que nunca”, sostuvieron.

Utilizaron el Murchison Widefield Array, o MWA, un gran teles-copio ubicado en un sitio de afuera de Australia Occidental.

Pero los astrónomos aclararon que si bien puede haber decepción por no haber oído hablar de una civilización alienígena, no se sorprendieron por el resultado.

La investigación sólo examinó un parche relativamente pequeño del cielo, y es muy posible que la vida extraterrestre no dé esas señales de radio.

“Como Douglas Adams señaló en The Hitchhikers Guide to the Galaxy, ‘el espacio es grande, muy grande’”, indicó, en un comunicado, Steven Tingay, de la Universidad Curtin del Centro Internacional de Investigación en Radioastronomía (Icrar) y uno de los astrónomos involucrados en el proyecto.

“Como no podemos asumir la forma en que las posibles civilizaciones alienígenas podrían usar la tecnología, debemos buscar de muchas maneras distintas. Con radiotelescopios podemos explorar un espacio de ocho dimensiones. Aunque hay un largo camino por recorrer, telescopios como el MWA” seguirán siendo de gran utilidad.

Los investigadores esperan realizar búsquedas similares utilizando el Square Kilometre Array (SKA), equipo similar, pero mucho más grande que les permitirá detectar señales de radio de sistemas estelares relativamente cercanos y examinar miles de millones de posibles candidatos. Es un observatorio de mil 700 millones de euros con telescopios en Australia Occidental y Sudáfrica.

“Con el SKA podremos estudiar miles de millones de sistemas estelares, buscando firmas tecnológicas en un océano astronómico de otros mundos”, afirmó Tingay