Federacio?n de Chiapas a Me?xico, fue un proceso de votacio?n

?Uno de los acontecimientos más importantes para el estado de Chiapas fue la Federación de Chiapas a México. Debido a esto, el cronista Marco Antonio Orozco Zuarth, responde algunas preguntas en torno a este hecho histórico.

¿Cuándo ocurrió la federación de Chiapas a México? ¿Esta decisión fue a través de votación de la población?

?-La votación fue durante varias semanas, el cómputo lo hicieron el día 12 de septiembre y la proclamación el 14 de septiembre de 1824, hace 196 años. Fue un proceso de votación representativa, no votó la población en general, sino los jefes políticos y representantes, quienes decían a cuántas personas representaban.

?¿Quiénes participaron y por qué se decidió que Chiapas formara parte del territorio mexicano y no del guatemalteco?

?-Una vez disuelto el Imperio de Iturbide, al cual se había adherido la Provincia de Chiapas, la situación de esta queda indefinida y en situación independiente; se creó un gobierno propio al que se le denominó Junta Provisional Gubernativa, la cual convocó al plebiscito para determinar a quién pertenecería.

?La decisión estuvo dividida, pero finalmente ganó la opción por México, por mayoría de votos. Al crearse la Junta Provisional, el Gobierno Mexicano envío tropas para invadir a la provincia de Chiapas y disolver a la junta. Los chiapanecos se indignaron y proclamaron el Plan de Chiapas Libre, ocasionando un sentimiento antimexicano, que se vería reflejado en las votaciones a favor de Guatemala. Sin embargo, el Congreso Nacional ordenó que se retiraran, pero envió representantes con la misión de convencer a las élites políticas y económicas para que la decisión se inclinara a su favor.

?¿Cómo era Chiapas en ese entonces y qué beneficios obtuvo al ser parte del país mexicano?

?-Pues era un territorio que reclamaba la desatención por parte de la Capitanía General de Guatemala, con gran pobreza y deseos de progresar, como lo expresaba la Sociedad de Amigos del País. Al ser parte de México, se integró a un proyecto nuevo de nación que aspiraba a elevar su desarrollo y nivel de vida de sus habitantes. Aunque podemos decir que existe un saldo negativo a favor de Chiapas, pues sigue reclamando mayor inversión para su desarrollo.

?¿Por qué federación y no anexión?

?-Se trató de un proceso de integración a una nación que ya tenía como forma de gobierno el sistema federal, por eso se denomina Estados Unidos Mexicanos; es decir, fue un proceso de federación. Así se entendió en su momento y quedó plasmado en todas las actas oficiales que se firmaron y que obran como documentos históricos.

?El término anexión no aplica en procesos de este tipo, porque no fue una invasión en la cual México se apoderara de nuestro territorio. En este sentido, no somos un anexo de México: somos un estado como todos los demás, con los mismos derechos y obligaciones.

?¿Por qué hacer remembranza de este acto histórico?

?-Porque fue un hecho histórico muy importante que definió el destino de nuestro estado. Además, para recordar a todo el país de que somos un estado más de la federación, pero que nos integramos a través de un proceso singular que no se dio con ninguno de los demás y eso tiene un valor especial que debe ponerse sobre la mesa. Por eso es Día de Fiesta nacional decretado en 1934 y que debe conmemorarse en todo el país.

?¿Qué es ser chiapaneco o chiapaneca?

?-Es pertenecer a un estado maravilloso, con una historia particular e interesante. Un estado con todos los recursos suficientes para salir adelante. Por eso debemos erradicar la idea de que somos un “anexo”. Lo cual nos ubica en una posición de inferioridad. Yo me siento orgulloso de ser chiapaneco y me considero igual o mejor que a otras personas de otros estados.