Fe?lix Oropeza narra su proceso en cautiverio tras quedarse varado en Me?xico

Excélsior

?Considerado como el mejor coreógrafo de danza contemporánea de Venezuela, Félix Oropeza vino a México a hacer una residencia artística y se quedó varado al cerrarse las fronteras latinoamericanas por la pandemia.

?Al no tener forma de regresar, el bailarín y director de las compañías Agente Libre y Teresa Danza Contemporánea, participante en múltiples festivales internacionales, creador para grupos como Delfos ha realizado giras por México, ocupó su tiempo en dar clases y prepararse para participar en el Concurso Internacional de Artistas con Trayectoria, realizado recientemente vía internet en el marco del Festival Internacional de Danza Contemporánea de la CDMX.

?La canción de la verdad (2018), pieza que ganó el segundo lugar, se erige en iluminar los espacios oscuros y tratar de encontrar los espacios claros, es decir, la propia mente y el propio espíritu.

?En entrevista con Excélsior, el creador no oculta su satisfacción por haber ganado el segundo lugar y explica con regocijo cómo la noticia fue recibida con gran alegría en Venezuela y cómo vive el confinamiento aquí. También habla de la situación política y económica en su país:

?Soy una persona afortunada de estar aquí, pero ante lo que sucede en el mundo, siento ese temor de estar fuera de ese espacio que domino y hay momentos en que siento indefenso y frágil. De ahí surge la reflexión sobre el apego que tengo a Caracas y la ilusión de estar allá.

?Mis amigos me dicen ‘pero estás en México’, pero de ninguna manera estoy habitando la ciudad, porque está paralizada al igual que Caracas. No estoy buscando quedarme aquí. Yo he venido durante mi carrera a México y he vivido en otras partes del mundo.

Mi caso no es el de la mayoría, porque para mí no estar en Venezuela es dejar a la madre o a la esposa. Mi país es otro, el primer momento de Hugo Chávez fue fantástico. El proceso revolucionario que inició visibilizando a los que no se veían, intentando una democracia participativa, dio pauta para nuevos espacios de creación”.

?Señala Oropeza que para él, como mulato, era muy difícil tener acceso a las políticas hegemónicas: “Ahora que la clase burguesa se ha ido, yo como artista no me puedo ir, necesito seguir arando para que no se pierda todo lo que la danza ha sido en Venezuela.