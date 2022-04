Fenecidos, más de 1000 trabajadores de la salud en México

Dr. Jorge Alberto Rincón Acebo Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

El personal de salud posee los agravantes que favorecen las complicaciones del Covid-19.

Entre los médicos, son los menos quienes conservan el peso ideal para evitar el síndrome metabólico, afecciones osteomusculares, trastornos hemodinámicos, impidiendo mantenerse saludable.

Soy médico, hipertenso, con sobrepeso, no me excluyo. Observo algunas causales, pero existen más.

La educación familiar formó hijos llenitos o gorditos; en Chiapas, las madres decían “¡Qué galanote está tu hijo!”.

Mi madre, al observar a mi hermana recién nacida ante un niño macrosómico, se soltó en llanto la verla carente de carnes y la terminó embarneciendo.

Las actitudes ancestrales, permitieron sobrevivir a las personas con reservas grasas durante las hambrunas. Los tiempos cambiaron: se efectúa menos ejercicio y se sigue comiendo mayor cantidad de energía que la consumida, transformándose en reservas grasas.

Incrementando un kilo por año, en el transcurso de dos décadas se traduce en 20 kilos de sobrepeso. ¡Aún más, si es de buen comer y corto mascar!

Durante los años de internado y especialidad, se come de prisa, no hay tiempo para saborear. Se necesitan 20 minutos para estar saciados. ¡Si comes lentamente, saborearás más los alimentos!

También se come por ansiedad. Lo expresado por los médicos, es para que tomen conciencia las autoridades educativas para incrementar en la currícula de todas las carreras de ciencias de la salud, la necesidad de mantener el peso. ¡No se podrán titular ni ejercer, si poseen sobrepeso! Aun así, se considera inexplicable por qué fallece una mayor cantidad de personal de salud en México, a consecuencia de la pandemia.

