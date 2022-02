Fernando Trejo Molina, el amigo de todos

Jorge Éver González Domínguez

Chapa de Corzo, Chiapas

Este 18 de julio nos dejó sin su presencia física el Mtro. Fernando Trejo Molina, oriundo de Simojovel, Chiapas; fue por eso que siempre portó el color del ámbar en sus ojos. Radicado en Tuxtla Gutiérrez por muchos años, a veces suspiraba por las tierras de Arriaga. Pareja inseparable de la poeta Socorro Trejo Sirvent, padre del poeta Fernando y la bella Carolina Trejo Trejo, acompañó a innumerables eventos, ha sido un promotor nato de la cultura chiapaneca, miembro de la Institución Cultural Internacional América Madre, Filial Tuxtla Gutiérrez, fue amigo de todos. Siempre con su sombrero muy fino, elegantemente vestido cumplimentaba amable a todos los artistas, saludaba con una sonrisa en la mano.

Fernando Trejo, luchó valiente y al final decidió retornar al Padre. Con sus más de setenta años y gozar de su presencia, nos deja un vacío en el ámbito cultural pero más en los corazones de los familiares y amigos.

Siempre se daba el tiempo para escarbar en una plática el hilo para que brotara la conversación amena.

Para él, la poeta Socorro Trejo Sirvent escribe: “Un día, tú y yo, posiblemente nos haremos viejos.

La vida con su sonido de estaciones, hará inscribir la tarde en nuestros rostros, y seremos, Amor, el árbol y las ramas con un mismo lenguaje”.

Amigo de la luna y del canto del cenzontle, creyente en la presencia del Ser Supremo, conservaba en el corazón de su hogar un Niño Dios que encomendaba a su familia.

Bastón resistente de su fiel pareja, Fernando Trejo Molina supo conducir y educar a los más cercanos de su familia y darse sin medida a sus amigos.

Fernando Trejo, escribe: “La paz para mí, es un remanso de espiritualidad, símbolo que debemos seguir todos los seres humanos, para vivir en armonía”. Antología. Dibujamos las estrellas. Ed. 2017.

Mientras tanto, Fernando Trejo hijo, escribe un poema en un arranque impetuoso de letras: “Yo heredé a mi abuelo un lunar blanco en la punta de mi fleco. Por eso papá cree que ve a su padre en mí. Lo cuido porque soy un mechón de canas que le trae de golpe los recuerdos de su padre. Por eso cuido a papá, porque soy el más parecido de sus canas”. La herencia de mi abuelo.

Así caminó por esta vida: contento, lleno de cultura, un hombre apasionado que solo le interesaba ser feliz al lado del amor de su vida.

Como abuelo siempre consentidor, leyendo poemas en el desborde de la algarabía de sus nietos.

“Él sabe que no soy ni fui, ni seré jamás Miss México. Que no poseo los senos de Pamela ni las ágiles piernas de la Kournikova… pero cuando viene y me abraza y bebe de mi boca sus líquidos secretos, me hace sentir con toda su ternura que soy a la que él ama y eso en realidad, a mí me basta”. Él sabe, Lib. Ánforas del corazón, 2013, aut. Socorro Trejo Sirvent.

Ahora comienza la cuesta del tiempo y es momento que los sentimientos acomoden en un rincón del corazón de la vida los recuerdos de un gran hombre.

“Y papá agarró de la ventana

otro poco de monte

y se talló los ojos

para mirar

a mitad de calle,

un sepelio con llanto y tronco atravesado.

Papá entonces,

supo cómo

desde joven

se puede morir dentro

hasta volverse

artero,

un cuerpo de metal”.

Lib. Base Atenas, Fernando Trejo.