FIL Guadalajara reunirá a tres premios Nobel y más de 300 escritores

Agencias

A distancia, pero el programa de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, presentado este jueves por su presidente Raúl Padilla López, tiene el lujo de reunir al menos a tres premios Nobel – incluso estaría por confirmarse un cuarto- y a más de 300 escritores de 38 países; en un encuentro que al ser virtual podrá además ser visto por una cantidad sin límite de personas y de forma gratuita entre el 28 de noviembre y el seis de diciembre.

Los Nobel confirmados son dos de Química: Venki Ramakrishnan, quien ofrecerá la conferencia “La máquina genética”, presentado por Antonio Lazcano; Aarón Ciechanover, hablará de “Dilemas morales ahora y más allá de la pandemia del Covid-19”, presentado por Andrés Roemer.

El tercer Nobel confirmado es el diplomático egipcio Mohamed El Baradei, ganador del Premio Nobel de la Paz en 2005, quien participará en el Encuentro Internacional de Juristas, además que según Padilla López, aún restan algunas sorpresas en los próximos días antes de la inauguración que podrían incluir a otro ganador del prestigioso galardón que entrega el gobierno de Suecia cada año.

En la edición 34 sobresale la charla que sostendrán el escritor indio-británico Salman Rushdie con el español Javier Cercas, pero también se darán cita a través de la virtualidad autores tan reconocidos como Sergio Ramírez, Almudena Grandes, Guillermo Arriaga, Etgar Keret, Arturo Pérez-Reverte, Joumana Haddad, Fernando Savater, Camilla Läckberg, Ángeles Mastretta, Juan Villoro, Alberto Chimal, Xavier Velasco, Jöel Dicker, Rosa Montero y Julieta Fierro, entre muchos otros artistas, escritores y académicos.

En una rueda de prensa virtual en la que Padilla estuvo acompañado del rector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, de la directora de la FIL, Marisol Schulz y de la coordinadora del programa académico Karla Planter; se anunció que el encuentro literario iniciará como es costumbre con la entrega del Premio FIL de Literatura en Lenguas Romance, en este caso para la escritora portuguesa Lídia Jorge.

También se entregarán galardones a Camila Sosa Villada, quien recibirá el Premio Sor Juana Inés de la Cruz por su novela “Las malas”, el Premio de Literatura Ciudad y Naturaleza José Emilio Pacheco al poeta mexicano Marco Antonio Murillo por su poemario “Tal vez el crecimiento de un jardín sea la única forma que los muertos pueden hablarnos”.

Otros premios a entregarse son el Iberoamericano SM de Literatura Infantil y Juvenil, para la colombiana Yolanda Reyes, y el Premio de Literaturas Indígenas de América que obtuvo la poeta chol Juana Karen Peñate Montejo, con su poemario Isoñil ja´al (Danza de la lluvia).

Padilla explicó que el Festival de las Letras Europeas, organizado con apoyo de la delegación de la Unión Europea en México y embajadas de sus países miembros, tendrá charlas de Thomas Brussig (Alemania), Gonçalo Tavares (Portugal), Pino Cacucci (Italia), Herman Koch (Países Bajos), Kevin Barry (Irlanda), Árpád Kun (Hungría), Marta Sanz (España), Martin Pollack (Austria) y Abdelá Taia (Francia).

Otros programas y encuentros anunciados son Latinoamérica Viva, el Encuentro Internacional de Cuentistas, Ecos de la FIL, además de presentaciones de libros como los del historiador Yuval Noah Harari, Guadalupe Nettel, Guillermo Arriaga, Carmen Boullosa, Cristina Rivera Garza, Xavier Velasco, Eva García Sáez de Urturi, Carlos Bardem, Arturo Pérez-Reverte, Alejandro Zambra, Martín Solares, Juan Villoro, Emiliano Monge, Julio Frenk Mora, Martín Caparrós, Jöel Dicker, Leonardo Curzio y Sara Sefchovich.

El Salón del Cómic + Novela Gráfica, que cada año gana más adeptos, en esta ocasión tendrá la participación de Juan Matías Loiseau, Tute, y la dibujante germana – estadounidense Nora Krug, quien presentará su novela gráfica Heimat.

Además, el colaborador en la revista Mad y ganador del primer Homenaje de Caricatura La Catrina de la FIL, Sergio Aragonés, participará en una charla con Sergio Arau y Bernardo Fernández BEF, mientras se realizará el homenaje “Aquí no hay tristeza” dedicado a Quino, un tributo de quien fuera su editor, Daniel Divinsky, y el escritor mexicano Martín Solares.

También se contará con oferta para el negocio editorial, una parte importantísima de la FIL, ofreciendo espacios para que los integrantes de la cadena de producción y venta de libros puedan reunirse y hacer negocio.

Déficit de 26 mdp

Durante la conferencia de prensa, Padilla López dijo que al no ser presencial y por tanto carecer de ingresos tanto por renta de espacios para las editoriales como del pago de boletaje para ingresar a Expo Guadalajara, este año la FIL tendrá un déficit financiero de 26 millones de pesos, contrario a los remanentes que en cada edición permitían hacerla sustentable financieramente.

Padilla dijo que a pesar que este año no se pagarán boletos de avión, hospedaje y viáticos, ni la renta de Expo Guadalajara, el costo de organizar la FIL será de 47 millones de pesos y sólo se tendrán ingresos por 21 millones de pesos que, afirmó, espera subsanar en las próximas dos ediciones.

Y es que la FIL genera ingresos que van de 125 a 130 millones de pesos -al menos 80 millones a partir de la renta de espacios de exposición para las editoriales-, lo que permite que sea costeable para sus organizadores y con el remanente que quedaba realizar, en el transcurso del año, actividades de fomento a la lectura.

“No tendremos el ingreso por la renta de espacios, no habrá aviones porque no habrá visitantes presenciales, tampoco hoteles, pero compensando unas cosas con otras hacerla virtual resultó con un costo que por más que quisimos no será menos de 47 millones de pesos, pero creemos que en los próximos dos años recuperaremos este mal momento”, dijo Padilla.